El Cádiz busca el récord en Alcorcón

A estas alturas de campeonato la clasificación es relativa. A Cervera no la importa, de hecho, reconocía en la previa de este partido "que ni la mira", pero la realidad es que lo que está haciendo este equipo sólo lo han conseguido otros cinco en las últimas veinte temporadas.

Sólo el Málaga la temporada pasada, el Elche en la 12-13, el Rayo en la 10-11, de nuevo el Málaga en la 07-08 y el Extremadura en la 99-00 han conseguido sumar quince de quince. De ellos, ninguno logró sumar el pleno de seis partidos ganados en las seis primeras jornadas disputadas.

Ese récord lo tiene el Numancia, pero tenemos que remontarnos al siglo pasado, cuando en la temporada 98-99 los sorianos encadenaron seis victorias en las seis primeras jornadas de liga. Así, si los amarillos ganan en Santo Domingo será el primer equipo del siglo XXI que encadene seis victorias seguidas en las seis primeras jornadas de liga.

De estos datos lo curioso es que el Rayo perdió en la sexta jornada precisamente ante el Alcorcón en Santo Domingo, donde perdían los vallecanos por dos goles a cero.

Los de Cervera intentarán esta noche apuntarse el récord de victorias seguidas a principios de temporada en el presente siglo. Para ello se espera que el míster refresque algo el equipo, pero que siga manteniendo el bloque. La convocatoria no invita a una gran revolución en el once y el entrenador cadista podría hacer tres cambios con respecto al último once.

Alejo podría debutar como titular y dar descanso a un Salvi que terminó agotado ante el Girona. El sanluqueño podría esperar su oportunidad desde el banquillo. El Choco Lozano recuperaría la titularidad y junto a él todo apunta que seguirá acompañándolo Álex Fernández que está en un excelente estado de forma.

En el pivote continuará Garrido y junto a él estará el francés Bodiger. La zaga no la tocaría y el único cambio que podría hacer sería el de dar entrada a Sergio Sánchez, aunque en principio jugarían los mismos que ante el Girona.