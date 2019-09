El alcalde solicita una nueva reunión a Juan Marín por la Ciudad de la Justicia

José María González ha afirmado hoy que el “proyecto de la Ciudad de la Justicia es inexorable y se va a materializar”. El alcalde de Cádiz se ha mostrado tajante con la realización de esta importante iniciativa de la ciudad “de la que ayer mismo, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, nos volvió a confirmar su compromiso”.

Aunque lo cierto es que ayer, el vicepresidente y consejero Juan Marín, dejó caer en el transcurso de un acto de la Andalucía Film Commission que el proyecto de la ciudad de la justicia no iba a poder iniciarse y que, por tanto, el importe destinado a la infraestructura judicial podría engrosar la partida que el gobierno andaluz va a reservar para la construcción de un plató cinematográfico acuático en Cádiz.

"Inicialmente hay una partida presupuestaria que podría rondar los 650.000 euros, pero vamos a ver la envolvente del presupuesto como finaliza, teniendo en cuenta también que hay algunos proyectos que parece ser que no se van a poder iniciar en la provincia de Cádiz desde mi consejería, como es el de la Ciudad de la Justicia, ya que el alcalde nos ha comunicado que no puede poner los suelos a disposición de la junta hasta que no haga una modificación del plan general, y eso puede llevar consigo un tiempo considerable antes de que se pueda poner en carga", explicó Marín.

González, sin embargo, esta mañana ha querido restar importancia al asunto y ha asegurado que todo marcha según lo previsto, para dar normalidad a algo que, más bien, se trata de un intercambio de declaraciones para trasladar -o más bien echar- entre uno y otro, la responsabilidad de quién debe dar el siguiente paso.

Por eso el regidor ha apuntado que "estos proyectos necesitan un impulso político que le toca hacer al Ayuntamiento de Cádiz, pero también requiere de la reciprocidad de la otra parte, en este caso como es la Junta de Andalucía y Juan Marín", por lo que ha solicitado formalmente un nuevo encuentro de trabajo con el consejero andaluz “al que acudiremos acompañados de los técnicos municipales y los concejales que están trabajando en este proyecto” para darle “el impulso político que necesita para que comience a andar”.

En relación con la modificación del PGOU, imprescindible según Marín, para poner a disposición los terrenos de los antiguos depósitos de tabacalera, José María González ha señalado que en el pasado mes de agosto “se envió respuesta a todos los requerimientos enviados desde la Junta de Andalucía y está todo contestado”, además de aclarar que "no es necesaria una modificación del plan general", según le ha trasladado el Jefe de la Oficina Técnica.

El alcalde ha vuelto a destacar la importancia que la Ciudad de la Justicia tiene para Cádiz “no solo porque vendrá a resolver problemas de funcionamiento del propio ente” si no “porque dinamizará desde el punto de vista social y económico a los barrios implicados como el Cerro del Moro, Loreto o La Laguna”.

“La Ciudad de la Justicia no es un asunto cuestionable, es una exigencia de la ciudad de Cádiz”, ha añadido para subrayar que “no es ni una aspiración ni un deseo, si no como digo, una exigencia y un imperativo de la capital gaditana”.