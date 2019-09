Generalitat y azulejo estudiarán rebajar costes energéticos para el sector

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha asistido hoy a la reunión de la Mesa de la Cerámica y ha abogado por "estar más unidos que nunca" ante una coyuntura internacional de "dificultad extrema" a través de iniciativas como una comisión de coordinación y el diseño de políticas para que "los costes energéticos no sean un handicap para la industria cerámica".



Puig ha hecho estas declaraciones en la sede del Consell en Castelló donde se ha reunido por primera vez en esta legislatura la Mesa de la Cerámica.



En el encuentro ha participado también el presidente de la patronal azulejera ASCER, Vicente Nomdedeu; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent.



El president ha indicado que lo fundamental es "tener el mayor contacto posible" con el sector y "estar más unidos que nunca teniendo en cuenta la coyuntura internacional con dificultad extrema con cosas como Brexit, la situación en China, o la desaceleración de la economía Alemana".



A esta situación internacional, ha explicado, se suma la falta de Gobierno en España y la mala financiación de la Comunitat Valenciana.



En la reunión, ha indicado, se han tratado aspectos como "la capacidad de unión y visualización del lobby en Madrid y Bruselas", o la propuesta de una comisión permanente para "ver cómo podemos avanzar en la financiación de renovables y cómo estar coordinados para hacer políticas que permitan que los costes energéticos no sean un handicap para la industria cerámica".



En cuanto a esa comisión, el conseller Climent ha indicado que tratará temas como la repotenciación, las energías alternativas y renovables, y también el plan de Cogeneración 2030.



Se ha hecho referencia asimismo en la reunión a las líneas de ayudas planteadas por el Instituto Valenciano de Finanzas y que éstas se den a conocer en las empresas del sector y a la importancia de la Formación Profesional.



En este sentido, Puig ha apuntado que la FP es "fundamental para nuestra economía" especialmente para cubrir la "asimetría" que hace que "por un lado haya paro juvenil y al mismo tiempo plazas que no se cubren porque no hay personas preparadas".



Por su parte, Nomdedeu ha pedido, sobre todo, "compromiso" por parte de la Generalitat porque "nuestra entrega como clúster está encima de la mesa" por lo que ha pedido "colaboración como nosotros hemos ofrecido".



Asimismo ha dicho que el sector reclama "ser escuchados y sobre todo mucho más pasar a la acción" y que la administración sea "más veloz".



Preguntado por los aranceles impuestos a los productos cerámicos chinos por parte de EEUU, el presidente de ASCER ha señalado que a corto plazo supondrá un "desahogo" para el azulejo español porque, "España es un país en el que confían y aunque no tengamos precios tan bajos necesitan una alternativa".



En cuanto al Brexit y sus consecuencias para el producto cerámico, Nomdedeu ha reiterado que es "muy complicado analizarlo", y ha indicado que en cualquier caso pese a que "es un caos, porque se ha tomado al decisión antes de saber su funcionamiento", de momento están creciendo las ventas allí porque "a corto plazo nos beneficia, aunque a medio plazo es muy perjudicial". EFE

