Dos años sin Derek

El próximo mes de octubre se cumplirá dos años del atropello mortal en el que se vieron involucrados dos menores y una conductora que dio positivo por drogas. Fue un 24 de octubre de 2017 cuando, en las cercanías del Colegio de García Escámez, ubicado en la zona de Somosierra, un vehículo impactó a toda velocidad contra dos hermanos de cuatro y seis años, quienes cruzaban un paso de peatones para dirigirse al centro educativo. El hermano del menor fallecido, estuvo hospitalizado con heridas de carácter grave después de que fuera arrastrado a más de 10 metros tras el impacto. La víctima pudo sobrevivir no así su hermano Derek quien falleció cuatro meses después en el hospital. Casi dos años después no hay señalamiento y la presunta autora de los hechos que fue detenida por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial se encuentra en libertad. Hace un año, la SER se hizo eco de los retrasos en el señalamiento del juicio, una demora que fue justificada por parte de fuentes judiciales, a que faltaban los informes forenses definitivos del menor superviviente del accidente para poder incluirlo en el escrito de calificación ya que depende de dichos informes el establecer si existen o no secuelas físicas o psicológicas.

