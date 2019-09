Anquela: "Necesitamos puntos y urgentemente"

El Deportivo necesita sumar puntos para avalar las tesis de la recuperación. Anquela es consciente de que el discurso de la evolución y mejoría de los suyos se puede agotar si eso no se traslada al casillero de puntos. "No debemos meternos presión añadida, pero la situación está ahí. Necesitamos puntos y urgentemente" recordó el míster esta mañana ante los micros.

Los grupos crecen y se afianzan en su idea de fútbol reforzados por los resultados y pese a que éstos no están llegando, Anquela no aprecia dudas en los suyos. "Los veo muy convencidos de lo que estamos haciendo pero estamos cometiendo errores muy graves y lo normal es que el rival lo aproveche. Pero creemos en lo que estamos haciendo. Creo que vamos a crecer pero para crecer se necesitan puntos". Es la pescadilla que se muerde la cola, el eterno bucle del deporte: sin confianza no hay resultados, sin resultados no hay confianza.

El equipo ha sembrado dudas sobre la claridad de sus ideas a la hora de atacar. Una opinión que ha rebatido Anquela realizando un alegato del fútbol combinativo. "Si tenemos que jugar directos, jugaremos directos, pero nosotros queremos combinar. Tenemos gente en mediocampo para jugar al fútbol y eso es lo que queremos. Queremos tener bandas profundos y un rematador y si es posible dos, pero no es fácil. Queremos jugar al fútbol a través de sacar el balón jugado e intentar llegar por banda...pero no es ciencia exacta". No ha quyerido aclarar si el 4-1-4-1 estrenado en El Molinón va a tener continuidad, apuntando que no es un sistema muy diferente al 4-2-3-1 empleado hasta el domingo. "Partimos de un sistema de base. La diferencia es adelantar a un futbolista unos pasos"

Dentro de la delicada situación que atraviesan los coruñeses, el técnico se muestra satisfecho por la manera que tiene el grupo de encarar los partidos. "Hay que estar preocupados porque el equipo no tiene los puntos necesarios, pero por actitud y la forma de competir, en los últimos partidos tengo poca queja".

El preparador jienense encara el choque de mañana con los mismos efectivos de los que ya dispuso ante el Sporting, con lo que no parece que vaya a haber muchos cambios en el once. "No estamos para muchas rotaciones" manifestó el entrenador. Ha descartado la vuelta de Nolaskoain y también ha sembrado dudas al respecto del retorno de Longo. "Ha sufrido una molestia en la misma zona (adductor medio), pero en la otra pierna", apostando por la prudencia para no forzar su vuelta. Sobre Longo, el míster ha desvelado una conversación que ha mantenido con el punta para transmitirle tranquilidad. Anquela ve al italiano ansioso por jugar y aportar, unas prisas que pueden generar la siempre negativa ansiedad.

Además, preguntado por la falta de descanso respecto a sus rivales, el míster fue concluyente: "en eso no voy a entrar porque no pintamos nada. Son cosas de televisiones que eligen partidos y no hay más. No me parece justo, pero un día le tocará a unos y otro día a otros". Tanto Numancia como Cádiz, próximo rival, van a disfrutar de un día más de descanso para afrontar los partidos.

Por último alabó a su exequipo, el Numancia, rival de este miércoles, al que ve como un "muy buen equipo, en la línea del año pasado, jugando bien al fútbol, proponiendo cosas interesantes. Tienen las ideas muy claras. Tendremos que competir bien y tener mucha paciencia". Un partido que, extrañamente, coincidirá en horarios con partidos de la Champions League, algo que no debería restar afluencia a Riazor según Anquela. "Si somos del Dépor, somos del Dépor. Los de la Champions que se vayan a la Champions".