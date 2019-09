Clickbait para los sermones

Buenas tardes, queridos oyentes. La semana pasada les hablé del clickbait, esa técnica que usan algunos periodistas para crear titulares difusos que pretenden captar nuestra atención.

Pues bien, hoy les traigo otros usos para el clickbait. Por ejemplo, para la religión. Se dice que últimamente la juventud tiene un desapego con la iglesia bastante importante, y yo creo que es, en parte, porque iglesia y jóvenes, hablan idiomas distintos. ¿Por qué no usar el clickbait en los sermones?

Por ejemplo: "Los 10 mejores mandamientos, el sexto te sorprenderá" o "Ver cómo un anciano mete animales en un arca es lo mejor que verás hoy" o incluso "Una cena de 13 amigos no sale como esperaban. No te imaginas cómo acabó uno de ellos."

No sé, me parece que sería una buena forma de modernizar las escrituras y acercarlas a los más jóvenes. Lo mejor sería convertir a Jesucristo en un superhéroe de Marvel. Cristomán, el nuevo superhéroe capaz de caminar sobre las aguas, multiplicar cosas e incluso resucitar muertos. No te pierdas la trilogía: Cristomán 1: contra la Serpiente, Cristomán 2: la traición de Judas y Cristomán 3: la resurrección de Cristomán.

Hollywood, ¿a que esperas? Qué duda cabe.