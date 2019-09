"Descongestionar" el geriátrico, prioridad de la Junta de Andalucía

El delegado territorial de Políticas Sociales, Antonio Sutil, considera prioritario "descongestionar" la Residencia Mixta para Personas Mayores de Linares con el fin de que existan más plazas públicas para los propios vecinos de la ciudad. Este es el principal planteamiento que la Junta de Andalucía se marca, a priori, con respecto al geriátrico.

En su reciente visita a la ciudad, el dirigente señaló que "debe analizarse la situación de las plazas para residentes a nivel provincial", de tal manera que usuarios de otros municipios no se vean obligados a ocupar vacantes en Linares. En esa línea, Sutil cree que la atención a la tercera edad "no debe estar masificada", de ahí que a simple vista no se contemple la opción de incluir plazas nuevas en el edificio cerrado del geriátrico, tal y como sí planteaba en sus reivindicaciones la Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Así las cosas, el colectivo de pensionistas de Linares confía en que al geriátrico se le pueda dar un "uso sanitario", siempre y cuando no se opte por la vía de aumentar el número de plazas. Esta era la otra alternativa que se barajaba desde la Plataforma local, tal y como señaló en su momento Ildefonso Espinosa, portavoz de la organización.