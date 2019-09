Almeida peatonalizará la Puerta del Sol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que el Gobierno municipal peatonalizará "definitivamente" la Puerta del Sol de Madrid. Dicha peatonalización se llevará a cabo, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid, un concurso internacional de ideas para elegir el proyecto final que "mejore la calidad de vida de los madrileños".

Tal y como ha desgranado en el desayuno informativo de Europa Pres, "la configuración de esta peatonalización parte de la necesidad de dotar de entrada y salida a los parking de la calle Mayor", por lo tanto en esa zona no se podrá. Sí se peatonalizará "una parte de la calle Mayor para dar continuidad visual, así como toda la zona de la bajada de Alcalá, hasta el edifico de Apple".

Junto a la finalización de las obras del Complejo Canalejas, Almeida ha indicado que será "una de las grandes zonas urbanas que va a tener cualquier capital europea". Ya se ha hablado con comerciantes y empresarios de la zona, con quienes hay un acuerdo "muy avanzado".

El perímetro de Madrid Central no se ampliará

El plan anticontaminación que está ultimado el Gobierno municipal de Madrid permitirá llegar en vehículo privado al centro de la capital, y no conllevará una ampliación del actual perímetro de Madrid Central, ha avanzado el regidor.

Además, requerido por esta cuestión, Almeida ha asegurado que se está barajando que las plazas de residentes que no se han ocupado y se habían remunicipalizado se conviertan ahora en plazas de rotación.

También ha hablado de la posibilidad de abaratar las tarifas de los parking de tal modo que sirva de incentivo para acudir al centro de Madrid.

Por otra parte, ha reiterado que se reducirá el importe de las multas por el acceso indebido a Madrid Central, ahora en 90 euros, pues "a veces se entra por pura equivocación, o por error".

"Madrid no está lo limpio que debería"

"Es cierto" que la capital "no está lo limpia que debería estar". "No negamos la realidad, pero cuatro años de abandono no se solucionan en 65 días", ha indicado el alcalde.



Martínez-Almeida ha reconocido que hay "un problema", algo que "el anterior equipo de Gobierno no asumía". En este punto ha reiterado que en estos días hay "500 personas trabajando más que en septiembre del año pasado" en la limpieza de Madrid.

Además, ha asegurado que ya se están redactando los nuevos pliegos de los contratos de limpieza para la ciudad de cara a enero de 2021.