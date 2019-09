El PP dice que no hay necesidad de una nueva ITV en Aguilar de Campoo

El Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de Castilla y León, que no existe necesidad de construir una nueva ITV en Aguilar de Campoo, al no estar saturadas las tres existentes en la zona concesional de Palencia. El Grupo Popular ha señalado que no sólo se deben atender los intereses de Aguilar de Campoo, sino los de toda la zona concesional VII, para evitar entrar en situaciones de agravios comparativos. A día de hoy no se dan circunstancias de saturación de las ITV existentes, que son Palencia, Herrera de Pisuerga y Cervera, ni por razones de calidad en el servicio ni por tiempos de espera.

En cuanto a las distancias, son 24 kilómetros a Cervera y 27 kilómetros a Herrera de Pisuerga, que son distancias que se encuentran dentro de parámetros razonables a la prestación del servicio; fundamentalmente en una región tan extensa como Castilla y León, en vías de fácil circulación, por lo que se pueden recorrer estas distancias en un tiempo razonablemente corto. Tampoco se podría contemplar por razones de horario, ya que la estación de Cervera de Pisuerga abre diariamente de lunes a sábado.

No se cumplen, por tanto, los criterios técnicos ni económicos para la construcción de una nueva estación, estando el servicio atendido con las tres existentes en la provincia de Palencia. Atender a esta petición del Grupo Socialista, implicaría incrementar exponencialmente el número de estaciones de servicio en toda la Comunidad, con el correspondiente coste, para que no se produjera un agravio comparativo.