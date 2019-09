El certamen de relatos 'Cristina Tejedor' que convoca la Diputación de Palencia llega con novedades

La Diputación de Palencia ha convocado el XV Certamen Provincial de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’, una iniciativa que persigue fomentar entre los palentinos la creación literaria comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El certamen rememora a la política palentina Cristina Tejedor (Tetuán, Marruecos, 1949-Fuentes de Valdepero, Palencia, 2005), que falleció en accidente de tráfico siendo senadora del Grupo Popular y presidenta provincial de la asociación Mujeres para la Democracia.

El premio se otorgará a las mejores obras escritas en castellano, originales e inéditas, de tema libre pero siempre basado en el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres —«Diferentes pero iguales» es el lema orientativo del certamen—, como principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. En ese sentido, no serán valorados aquellos trabajos cuya temática sea otra —como el maltrato, la violencia sexista…—, y que no busque la sensibilización, concienciación o indagación sobre el citado principio de igualdad no sexista.

El XV Certamen Provincial de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’ presenta como novedad de este año la creación de dos modalidades para los autores más jóvenes: redes sociales y entidades del tercer sector. En la modalidad de redes sociales, que se desarrollará a través de Twitter, podrán participar los palentinos que no hayan cumplido más de treinta años, cuenten con un perfil en esta red social y sean seguidores de las cuentas en dicha red de la Diputación de Palencia (@diputacionPalen) y del Centro Provincial de Información Juvenil de la administración provincial (@cpijdepalencia). A efectos de participación, se concursa con un solo tweet por cada perfil de usuario con la etiqueta #certamencristinatejedor y un texto con el máximo de caracteres con un mensaje acorde con el sentido del certamen.

Por su parte, en la nueva modalidad del tercer sector podrán participar entidades sin ánimo de lucro de carácter social con sede en la provincia de Palencia, que trabajen con jóvenes de entre catorce y treinta años del ámbito de la discapacidad intelectual, que deberán presentar trabajos de grupo sobre el sentido general del premio, el compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este caso, los trabajos podrán presentarse en formato dibujo, mural, collage u otros similares.

DESDE LOS DIEZ AÑOS. Estas dos modalidades se unen a la original de relatos breves, en la que se establecen para los participantes más jóvenes dos categorías de edad: menores entre diez y y trece años (ambas edades incluidas) y jóvenes escritores con edades comprendidas entre los catorce y los diecisiete años inclusive.

Asimismo, se mantiene la decimoquinta convocatoria del premio de relatos breves para adultos (autores con mayoría de edad). En esta modalidad, los originales tendrán una extensión máxima de seis páginas DIN-A4 —cuatro páginas en las dos categorías del certamen para menores de edad—, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara o, en el caso de confeccionarse por ordenador, en cuerpo de letra Times o similar, tipo 12 y con interlineado a espacio y medio. Se presentarán diez ejemplares, grapados por separado, en un sobre grande cerrado en el Registro General de la Diputación, en cuyo exterior se haga constar un seudónimo y “XV Certamen Provincial de Relatos Breves ‘Cristina Tejedor’ (modalidad mayores de 18 años), y añadiendo a las copias del interior un sobre pequeño cerrado con el mismo seudónimo, en cuyo interior figure la plica con los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección y teléfono, fotocopia del DNI y declaración jurada de ser obra original e inédita. Un jurado seleccionará los relatos merecedores del primer premio —dotado con 604 euros—, el segundo (300 euros) y el accésit (200 euros).

Los premios en el certamen juvenil son los siguientes: en los autores de entre diez y trece años, un primer premio consistente en una tableta o similar valorada en 250 euros, y un segundo premio consistente en una cámara digital, un lector MP-4 o similar, valorado en 200 euros; y en los autores de catorce a diecisiete años, un primer premio consistente en un miniordenador portátil o similar valorado en 350 euros, y un segundo premio de un libro electrónico o similar, valorado en 200 euros. En la modalidad de redes sociales (Twitter), el premio consistirá en un teléfono móvil valorado en 150 euros; mientras que en la de entidades del tercer sector el premio consistirá en la organización de una jornada completa de visita y convivencia en un punto de especial interés turístico de la provincia de Palencia. Las bases completas del certamen pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia del miércoles 11 de septiembre de 2019.