Armisén: "Es una falta de respeto institucional no comunicar la visita de la secretaria de Estado de Turismo"

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha lamentado que ni cuando visitó Palencia la Ministra de Turismo ni hoy la secretaria de Estado del mismo Ministerio se comunicara al resto de administraciones públicas sendas visitas teniendo que enterarse por la prensa, ha calificado esta actitud como una "falta de respeto institucional", aún y a pesar de ello ha vuelto a tender la mano para una colaboración entre administraciones en un tema tan sensible como es el turismo en la provincia de Palencia.

Armisén considera una falta de respeto a los palentinos no comunicar a los representantes elegidos por ellos de estas visitas y que hayan tenido que enterarse por los medios de comunicación de las mismas, al menos, ha asegurado, se reunirá con los alcaldes socialistas de Barruelo y Brañosera. Igualmente se muestra sorprendida que la secretaria de Estado vaya al Museo de la Minería de Barruelo, que está sustentado económicamente por la Diputación y no se les haya comunicado dicha visita. De hecho el pasado 6 de septiembre envió la propia Armisén una carta a la MInistra lamentando no haberse reunido en su visita a Palencia y aprovechó para recordarle alguno de los proyectos que tienen pendientes como el progrma de rehabilitación de palomares, invitándole a volver a Palencia.