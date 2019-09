"Yo también paro"

Hablando con propiedad yo no tengo pueblo, es decir, no nací en uno pero desciendo de dos:Baltanás por parte de mi familia paterna y Becerril de Campos donde pasé algunos de los mejores veranos de mi niñez en casa de mis abuelos maternos, Amelia y Bonifacio, en la calle la Harina pasando el arco de piedra un poquito antes de llegar a la iglesia de Santa Eugenia y a la fuente de los siete caños.

Y en estos dos pueblos, como en la gran mayoría de nuestra “Palencia vaciada” se ha vivido en los últimos años una triste realidad. Descenso del número de nacimientos, despoblación, cierre de escuelas que perdieron su sentido al no haber número suficiente de niñas y niños para escolarizar, desaparición de comercios y servicios: salud, transportes…

No les cuento nada nuevo. Nada que no hayan visto con sus propios ojos, que no hayan escuchado una y otra vez y, en muchos casos, nada que no hayan sufrido en sus propias carnes.

Hoy quiero poner en valor y sumarme a la iniciativa del bloque Joven Rural Palencia que bajo el lema “ Yo paro por mi pueblo” ha convocado un paro de cinco minutos, el próximo 4 de octubre, en la capital y la provincia para dejar patente la necesidad de que se consiga un pacto de estado que busque el reequilibrio territorial, la repoblación y la igualdad de oportunidades en la prestación de servicios en el medio rural.

Este bloque, el bloque joven rural Palencia acaba de nacer, se constituyó tras la manifestación que Madrid vivió en el mes de marzo y que reunió a más de 100.000 personas. Y ellas y ellos decidieron seguir adelante porque no quieren rendirse, porque piden medidas urgentes,porque quieren que sus reivindicaciones estén sobre la mesa.

Los más jóvenes han decido alzar su voz, hacerse escuchar, salir a la calle, movilizarse. Merecen mi aplauso, mi ánimo y, por supuesto, mi apoyo incondicional y absoluto.

Muchos de ellos y de ellas quieren seguir viviendo en su pueblo, no tener que hacer la maleta y marchase y hacerlo con garantías de futuro, un futuro laboral y además un futuro para sus hijos. Y sólo fijando población, población joven tendremos alguna posibilidad de que buena parte de nuestros pueblos no estén abocados al cierre uno detrás de otro.

Y me reconozco 100% urbanita. Y no sé si alguna vez tomaría la decisión de vivir en un pueblo pero tengo claro que es preciso defender su supervivencia y tengo claro que el próximo viernes 4 de octubre a las 12 de la mañana yo… “también paro”.