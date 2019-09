Zubeldia:"Tenemos mas ganas que nunca ganar al Espanyol"

La Real ha iniciado su preperación para jugar el sábado en Cornellá-El Prat ante el RCD Espanyol que viene de ganar al Eibar en Ipurua. El equipo realista quiere continuar con su buen arranque liguero, con el reto de lograr la segunda victoria a domicilio tras la conseguida en Mallorca y mirar hacia arriba en la zona alta de la tabla, a pesar de haberse disputado únicamente cuatro jornadas.

Esta mañana la buena noticia en Zubieta ha sido la incorporación a los entrenamiento del central zurdo francés Modibo Sagnan, ya recuperado de su lesión muscular que la ha impedido participar en las cuatro primeras jornadas ligueras.

Esta mañana ha comparecido en sala de prensa el comodín del equipo, el azkoitarra Igor Zubeldia.

Tarde para el recuerdo: «todo salió como queríamos. Todos esperábamos ese día porque era el del estreno del campo nuevo, con más gente que nunca.... Todo salió como quisimos. Hicimos el fútbol que queríamos y conseguimos los tres puntos, que era lo más importante. Sabíamos que era un rival difícil pero teníamos confianza en nosotros mismos».

Ambiento mágico en el nuevo Reale Arena: « Los aficionados nos apoyaron hasta el final y ojalá venga tanta gente en todos los partidos. Lo del nuevo estadio y la cercanía de la gente se nota mogollón. La afición está cerca y nos da un plus para jugar. En casa la grada Aitor Zabaleta nos da mucho».

Oportunidad para aprovechar esta nueva etapa:"Los jóvenes que estamos aquí somos afortunados y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tenemos que ir a por todas».

Retorno a la posicion de central "Es mi puesto natural. Prefiero jugar en el centro del campo porque me salen las cosas de manera más natural, pero si Imanol me dice que tengo que salir de central, yo encantado.Cuando juegas en un sitio en el que no juegas habitualmente, aprendes cosas nuevas que ayudan cuando vuelves a tu puesto. No sé dónde voy a jugar de aquí en adelante»

Dura competencia por ser titular:«Nadie se tiene que ver titular en este equipo porque estamos 25 y hay mucha competencia. Lo del sábado ya ha pasado, desde hoy hasta el domingo tenemos días para demostrar lo que valemos para que a partir de ahí Imanol decida quién va a jugar. Hay más competencia que nunca, con más de un jugador por puesto. Ya ha arrancado la nueva semana y el que lo haga mejor tendrá opciones de jugar el domingo en Barcelona».

Nueva visitga a Cornellá-El Prat:"Igual les pùede condicionar que jueguen partido europeo entre semana, ellos también harán rotaciones así que espero un partido muy duro, y el año pasado se nos escapó Europa, asi que tenemos más ganas que nunca de ganar».