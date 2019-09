Ir a clase en el hospital también cura

Quien tiene hijos o niños cerca seguro que ha escuchado en más de una ocasión, entre lamentos, gritos y alguna que otra lágrima, eso de "¡no quiero ir al cole!". La relación entre los niños y el colegio es de cierto amor-odio. Pero hay un colegio al que la mayor parte de los niños sí quieren ir: las aulas hospitalarias. No por seguir estudiando, sino porque son su zona segura dentro de un hospital. "Aquí saben que no se hacen pruebas y no tienen daño", asegura Olga, profesora del aula hospitalaria del hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

En Castilla y León, 3.697 alumnos han recibido clase en las 9 aulas hospitalarias que hay en los hospitales de la comunidad. En A vivir que son dos días Castilla y León hemos pasado una mañana en uno de estos espacios educativos para conocer cómo se trabaja en ellos, de qué manera beneficia a los alumnos y de qué manera ayudan a los niños a no perder el ritmo de su colegio habitual.

Muchos de estos niños tienen estancias cortas, por pequeñas intervenciones o una enfermedad común, pero hay otros pacientes que tienen largas estancias hospitalarias lo que provoca que se pasen un curso entero recibiendo clases en estos espacios. ¿Cómo se sigue el currículo educativo? ¿Qué ocurre cuando vuelven a casa pero todavía están convalecientes? ¿De qué manera se incorporan al colegio después de un curso en el hospital? Desde la asociación PYFANO de ayuda a familias, amigos y pacientes oncológicos de Castilla y León se coordinan con profesores, maestros hospitalarios y familias para que los niños se adapten a cada situación de la mejor manera posible.

Las cinco horas que los alumnos/pacientes se pasan en el aula hospitalaria son terapia y medicina que ayuda a pasar los duros días en el hospital.