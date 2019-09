La polémica está servida esta temporada con la norma del tendón de Aquiles. La norma es clara y cualquier pisotón a esa zona será tarjeta roja. Iturralde González se ha pasado por Ser Deportivos para intentar arrojarnos un poco de luz sobre lo que será el VAR esta temporada. El ex árbitro asegura que este año no se va a revisar la norma y que hay aspectos del videoarbitraje como el tiempo que se pierde en las acciones a revisar "si vas a ver una roja en la TV y estas tres o cuatro minutos es que no lo tienes muy claro".

Para el Iturralde el gran fallo que existe en la norma es que "al árbitro no le dejan valorar y se pierde el sentido común". Para él la expulsión de Jorge Sáenz "no es justa pero entiendo que lo expulse por como está montado el arbitraje".

Sus declaraciones a continuación.