Recorte de 36 millones de euros para emprendedores en el medio rural en los programas Leader

La Consejería de AgrIcultura ha trasladado a los 20 grupos Acción Local de Aragón el recorte del 30 por ciento del presupuesto previsto para el programa Leader. Eso supone 36 millones de euros menos para proyectos productivos impulsados por empresas, autónomos y emprendedores en Aragón. Gracias al Leader, los grupos de acción local fomentan y subvencionan la puesta en marcha de iniciativas económicas que favorecen el empleo y el asentamiento de la población en el medio rural.

Este recorte del presupuesto pone en jaque el trabajo de los grupos. Pilar Pérez, presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, señala que "de los 113 millones nos quedaríamos en 70 los 20 grupos Leader de Aragón". Según indica, "lo que nos transmite el consejero [Joaquín Olona] es que es por la falta de fondos propios del Gobierno de Aragón; ya sabemos cuál es la situación política en España sin presupuesto ni tampoco en Aragón". La consecuencia: "un recorte importante".

El recorte permitirá pervivir a los grupos gracias a las aportaciones de Europa, pero no asegura las ayudas a los promotores más allá de 2020. "Parece ser que los fondos propios del Gobierno de Aragón no existen, no hay presupuesto, no hay dinero y se aplica como un recorte, que permite seguir funcionando a los grupos pero no permite es abrir nuevas convocatorias" a partir del año que viene.

Desde la Red Aragonesa de Desarrollo Rural lamentan que, cuando se habla tanto de la lucha contra la despoblación, se recorten los fondos que realmente se gestionan y ejecutan sobre el territorio. "Es del poco dinero que llega al medio rural; se les llena a todos la boca hablando de despoblación pero el poco dinero que está llegando en los últimos años ha sido a traves los proyectos financiados con metodología Leader y este recorte es importante para el medio rural, indudablemente", critica Pilar Pérez.

El recorte de los fondos está marcando sin duda las jornadas que la Red celebra estos días en Ejea de los Caballeros, donde también se debate el próximo periodo de ayudas europeas 2021- 2027