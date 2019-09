Rumbo al desastre

Curioso país el nuestro, que solo se une, saca su orgullo y defiende su bandera cuando hay un balón de por medio. La España capaz de descubrir América, dar la primera vuelta al mundo o pasar de una dictadura a una monarquía constitucional en 48 horas se desmorona en los momentos más impredecibles, con la misma fuerza con la que resurge ante las adversidades. Qué pena que el sentido patriótico sea quizás el menos acentuado en nuestra compleja identidad. Si Dios no lo remedia, y parece que el creador está a otras cosas, el país se encamina hacia las cuartas elecciones en cuatro años, lo que resulta tan vergonzoso como inexplicable. Además, todo hace indicar que el diez de noviembre a las ocho de la tarde estaremos como ahora, haciendo cábalas para ver quién Gobierna de una puñetera vez. Porque las cosas se están poniendo crudas, se corrigen las previsiones de crecimiento, se destruye empleo, las multinacionales amenazan con deslocalizaciones y nuestros políticos en Madrid siguen de ‘postureo’, cómo si no fuese un drama lo que está pasando, haciendo declaraciones para la galería, ofreciendo pactos imposibles, acuerdos innegociables y ruedas de prensa que rayan la inmoralidad. Como asturiano estoy indignado, pues nuestra región necesita más que otras que en Madrid haya un Gobierno que gobierne. Necesitamos los 200 millones de euros bloqueados por el Ejecutivo central, necesitamos el estatuto de las eléctricas para que las multinacionales y con ello el resto de industrias auxiliares no se marchen y nos dejen sin futuro. Necesitamos que el AVE, la regasificadora, la ZALIA, el plan de vías y el área metropolitana no sufran nuevos retrasos. Asturias no puede permitirse ni más demoras ni más competencias fiscales por parte de otras regiones. Es una pena todo lo que está pasando, porque la llegada de Adrián Barbón a la presidencia del Principado había supuesto una bocanada de aire fresco. Sin embargo, los frentes que ahora se abren parecen gigantes para poder afrontarse desde la soledad de nuestra pequeña autonomía. Demasiados elementos en contra. Solo me queda el consuelo de que los responsables de este desastre lo paguen en las urnas. No nos los merecemos.

