Ginés Jiménez no volverá a la Policía Local de Coslada

Ginés Jiménez no volverá, definitivamente, a la Policía Local de Coslada. El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso de quien fuera, durante años, oficial jefe del cuerpo municipal contra el expediente disciplinario que impulsó el alcalde de la localidad, Ángel Viveros, y que provocó su expulsión del servicio. Una posibilidad, la de su regreso, que volvió a cobrar fuerza tras la sentencia del llamado caso Bloque en la que la Justicia absolvió de los cargos a todos los encausados, incluido al mando policial.

En su providencia, a la que ha tenido acceso SER Henares, el Tribunal Supremo argumenta que el recurso de casación presentado por Jiménez incumple las "exigencias" jurídicas y que resulta "inhábil" ya que el exjefe solo "se limita a reproducir, literalmente, el contenido de su demanda", pero "sin citar las normas que se consideran infringidas". Dice, además, el Alto Tribunal que sobre la llamada "incongruencia omisiva", al no haber tenido en cuenta la sentencia absolutoria, no se ha pedido "la subsanación en la instancia" oportuna.

Jiménez fue detenido en mayo de 2008 en la operación Bloque junto a 25 agentes de la Policía Local de Coslada por una supuesta trama de corrupción y abuso de poder que, 10 años después, en mayo de 2018, se saldó con una sentencia absolutoria para los únicos seis implicados que llegaron a estar acusados en el juicio. Entre ellos, el propio exjefe quien, por distintas causas, pasó dos largos periodos de tiempo en la cárcel.

La suspensión, sin embargo, no viene de la acusación principal. La segunda vez que el exalto mando de la policía entró en prisión fue por un presunto delito de coacciones sobre una testigo protegida del caso. Un hecho por el que fue condenado en marzo de 2013. Como consecuencia de aquella acción, en el año 2012 el Ayuntamiento de Coslada impulsó un expediente disciplinario que, no obstante, no tuvo propuesta de resolución hasta la siguiente legislatura. Fue en noviembre de 2015, siendo ya alcalde Ángel Viveros, cuando se recibe la propuesta del instructor con las sanciones por la comisión de una falta considerada como "muy grave" en el régimen disciplinario de aplicación a los cuerpos policiales.

Antes, nada más comenzar la legislatura, Viveros ya había decretado la "pérdida de la condición de funcionario de carrera" de Jiménez al incluir la sentencia condenatoria la "inhabilitación especial para el cargo o empleo de policía local". Con este último rechazo del recurso de casación del exmando policial por parte del Tribunal Supremo, queda todo ratificado: la separación del servicio, la pérdida de la condición de funcionario de carrera y el rechazo a cualquier derecho que reclame por el periodo de suspensión provisional.