Luis Rey critica la desidia de la Diputación con el Plan Soria de la Junta

Quedan tres meses y medio para que acabe el año y los cuatro millones de euros que la Junta de Junta de Castilla y León concedió a la Diputación vinculados al Plan Soria no han sido ejecutados. El portavoz del PSOE en la Diputación, Luis Rey, lamenta que el Presidente, Benito serrano no haya hecho ni una sola propuesta, que no haya convocado la mesa de diálogo social y que np se haya reunido con la Junta para resolver las convocatorias. "Hay que hacer de una puñetera vez una propuesta a la Junta para que se pueda aprobar antes de final de año y hacer las convocatorias este mismo año", ha asegurado.

Por ello, Luis Rey exige al Presidente de la Diputación a que al menos convoque la mesa de diálogo social de manera inminente “para que se pueda estudiar la propuesta que hemos hecho porque es imprescindible que se haga ya”. La propuesta socialista prevé, entre otras medidas, 1.700.000 euros para subvenciones a natalidad y conciliación; 450.000 euros para que los ayuntamientos rehabiliten viviendas; 350.000 euros para ayudas de rehabilitación, accesibilidad y jóvenes para conservación de edificios; 350.000 euros para proyectos de fijación de economía social, y 200.000 euros para el convenio con la Universidad de Valladolid para becas de estudios.

El Consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, visitará mañana Soria y se reunirá con el Presidente de la Diputación. La intención es analizar las posibilidades de que la Junta financie a través del Plan Soria el Complejo de Urbión y la residencia de Ágreda.