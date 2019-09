"No firmo el empate en Riazor. Vamos a por los tres puntos, con optimismo y ambición"

No podía ser más contundente el entrenador del Numancia Luis Carrión en rueda de prensa, al ser preguntado por si firmaría empatar en Riazor, este miércoles (21.00 h.) en la sexta jornada de Liga. “No, ahora no firmo. A lo mejor en el minuto 70 lo estoy firmando, pero no ahora. Vamos a por los tres puntos, porque los partidos están para intentar conseguir 3 puntos, luego puede pasar lo que sea… De hecho, los partidos que hemos ganado los hemos acabado arriba, intentando meter el segundo gol, intentando atacar... esa es la mentalidad que quiero de mi equipo, porque al final proteger te lleva a perder”.

Y es que el técnico huye de euforias, ahora que el equipo está en un buen momento, como también huía de pesimismos en el mal arranque de temporada, con dos derrotas. “Puede haber euforia un tiempo, que es buena, todos estamos en la vida para estar contentos, pero sabiendo que no vale aquí. Se lo he dicho a ellos, parece una tontería porque estamos en la jornada 5, 6… Pero es importante, no es lo mismo irse con tres puntos de A Coruña que con uno o con cero, de cara al partido siguiente y verte con 10 puntos estaría bien para todo el mundo. Entonces hay que dejar la euforia de lado e invitar al optimismo y ambición qué es lo que tenemos que tener”.

Ademças, tiene muy claro que el rendimiento soriano, este año y siempre, baja lejos de casa, por lo que es tan buen momento como otro para corregir cosas y seguir mejorando. “LO peor que puedes hacer cuando ganas es pensar que está todo bien. Y no está todo bien, hay cosas que mejorar y ahora vamos a un campo en el que tenemos algo que mejorar que es la última salida nuestra. Vamos con esa mentalidad, hay que siempre está intentando evolucionar y buscar lo mejor, buscar cómo mejorar. Si tú vas ganando y crees que eres el mejor del mundo pues seguramente no acabes entre los mejores del mundo, estarás atrás; si vas perdiendo y te crees que eres el peor pues también te quedarás atrás. Hay que ser un poco equilibrado, saber que cometes errores también aciertos, que tampoco se puede estar todo el día machacándote. Pensamos que el miércoles pues podemos hacer un buen partido, mejorar un poco lo de Extremadura e intentar sacar los tres puntos. Sabemos que va a ser complicado pero queremos hacerlo”.

El de Riazor será el segundo de 5 partidos en 23 días, por lo que Carrión reconoce que habrá cambios en la alineación, las típicas rotaciones, no muchas, pero matiza por qué las hará. “Por lo que he hablado con ellos, por cómo están, lo que creo que es mejor para este partido… A lo mejor gente que salió y estuvo mejor… Voy mirando un poco eso, rotar por rotar no tiene mucho sentido. Sí un poco pues ver cómo está cada uno físicamente, ver cómo va aguantar el partido, si va mejor el partido para el jugador, lo que yo pienso… Va a ir un poco por ahí, pero tampoco va a haber ocho cambios, no nos vamos a volver locos”. Uno de las novedades seguras será el lateral derecho, ya que Álex Sola, titular ante el Huesca, se quedó fuera de la lista, a la que vuelve Calero, y presumiblemente también al once. Los otros dos cambios en la lista son Carlos Gutiérrez y Zlatanovic por Adri Castellano y Marcos Isla.