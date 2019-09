El Barça subraya que no existe ningún mail del club y presenta alegaciones contra el cierre del campo por el caso Griezmann

El Barça ya ha presentado sus alegaciones contra la propuesta del juez instructor del Comité de Competición que pide cerrar el Camp Nou un partido.

La resolución del prestigiado juez instructor, Juantxo Landaberea, adelantada por el diario El Mundo, ha provocado sorpresa en medios jurídicos, a la propia Federación y en el Barça.

Fuentes del Barça recuerdan que el correo con detalles de la negociación que el abogado de Griezmann dirigió a los familiares y representante del jugador no aparece en el expediente sancionador.

Este correo demostraría que el Barça contactó con Antoine Griezmann cuando el francés tenía contrato con vigor.

Pero este correo, insiste el Barça, no está en el expediente, y eso ya coincide con la noticia de que la base de la denuncia serían recortes de prensa.

Las mismas fuentes del Barça remarcan que en cualquier caso "no existe" ningún mail ni correo del Barça relativo a este tema.

El hecho de que la cuestión de los 80 millones adicionales que reclamaba el Atlético a su denuncia no aparezca en la propuesta sancionadora no ha sorprendido al club porque justamente ya se trata de un expediente sancionador donde el objeto no es el importe de la cláusula.

Sorpresa en medios jurídicos

La propuesta de cerrar el Camp Nou por un partido ha sorprendido también en medios jurídicos e incluso en algunos despachos de la propia Federación.

Algunos juristas dicen que la sanción de cerrar el Camp Nou debería tener relación con un incidente de partido o de organización.

Pero ciertamente cerrar los estadios aparece como castigo en caso de incumplimiento de obligaciones reglamentarias. También aparecen sanciones económicas (de hasta 602 euros) y de inhabilitaciones y suspensiones, inhabilitaciones que no pueden salir adelante en este caso porque no ha identificado la instrucción al autor de la infracción.

La juez del Comité de Competición, Carmen Pérez, deberá resolver mañana o el próximo miércoles. A menudo Competición asume el criterio del instructor, "pero no necesariamente" precisan desde la Federación.