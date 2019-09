Urri: "El Sevilla C no dará el partido por perdido"

El centrocampista de la UD Los Barrios, Urri Garrido, hablaba acerca del positivo arranque liguero del conjunto barreño donde ha sumado 8 puntos de 12 que les tiene situados en una cómoda séptima posición. "Esto no vale para nada si no seguimos haciendo las cosas bien", afirmaba el de San Fernando que avalaba la positiva racha de los de la Villa en su feudo donde no caen desde el 2 de septiembre del pasado año.

Las numerosas caras nuevas del plantel que dirige Álex Pallarés no son un problema para el mediocampista. "Tenemos una competitividad sana por el puesto y estamos trabajando muy bien algo que vende muy caro el puesto", declaraba antes que los gualdiverdes se desplacen este fin de semana para jugar ante el Sevilla C a partir de las 17.30 horas del domingo. "Casi todos los filiales son parecidos, no darán el partido por perdido en ningún momento y de momento hemos jugado bien ante los dos que nos hemos enfrentado".

Después de un paso por la cantera de Leganés y UD Almería, Urri regresa al Grupo X y agradece la confianza prestada por su entrenador. "Vuelvo al Grupo X después de pasar por varios grupos de Tercera y el Grupo IV y estoy actuando de mediocentro y seguimos trabajando para poder seguir ahí", cerró.