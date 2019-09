Benamaurel clama por más inversiones

Benamaurel dice basta y clama por más inversiones. Rotundo éxito de participación en la movilización vecinal que, tras la convocatoria de su Ayuntamiento, sacó a las calles este martes a un millar de vecinos de la comarca de Baza que reivindicaron más inversiones y el arreglo definitivo de la carretera de Baza, cortada indefinidamente desde el pasado viernes por los efectos de la gota fría.

La multitudinaria concentración y posterior manifestación por las calles de Benamaurel contó con el apoyo de numerosos alcaldes y concejales de las comarcas de Baza y Huéscar que no dudaron en hacer suyo el lema "inversiones ya". En Benamaurel se vivió este martes una jornada histórica en la que se visibilizó nítidamente el primer frente común de políticos y ciudadanos en el norte de la provincia reclamando más equilibrio territorial.

Manifestación en Benamaurel / Rafael Troyano

MANIFIESTO CONCENTRACIÓN BENAMAUREL

Benamaurel y el resto de los municipios de las comarcas de Baza y Huéscar llevamos muchos años demandando inversiones en servicios e infraestructuras a todas las administraciones públicas (Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central), sin que estas demandas hayan tenido una respuesta satisfactoria.

El corte indefinido de la carretera A4200 entre Benamaurel y Baza que afecta gravemente a la movilidad de nuestra zona demuestra la debilidad de las infraestructuras existentes. La interlocución política en las últimas décadas, hecha desde la lealtad institucional, da paso ahora a la movilización vecinal, para que entre tod@s podamos elevar la voz al máximo para conseguir de una vez por todas que seamos oídos.

Pedimos el arreglo integral de la carretera A4200 desde Baza hasta Huéscar. Un arreglo integral que dote a esta vía de unos arcenes decentes, que elimine curvas peligrosas y cambios de rasante que tantos accidentes han provocado en estos últimos años. Pedimos que sea incluida en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. Hablamos de una carretera que une a las comarcas de Baza y Huéscar, y que de manera directa afecta a Benamaurel, Castilléjar, Cortes de Baza y Castril, así como a todos sus anejos.

Una carretera fundamental para la movilidad de los trabajadores, de nuestras empresas, de los autobuses escolares, y lo que es más importante, del transporte sanitario. Por eso, pedimos también que se agilice al máximo la dotación del Centro de Salud de Benamaurel de urgencias 24 horas, ya que es un centro no sólo da servicio a Benamaurel, sino también a Castilléjar y Cortes de Baza.

Estamos aquí por la carretera, pero no sólo por la carretera. La carretera A4200 es sólo la punta del iceberg, el ejemplo de la falta generalizada de inversiones por parte de todas las administraciones en nuestro territorio. Por eso, hoy 17 de septiembre de 2019, iniciamos una movilización periódica, permanente e indefinida, tocando a las puertas de la Diputación de Granada, de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central.

Como territorio, pedimos que todas las administraciones miren hacia nuestros pueblos, que apuesten por ellos y que de una vez por todas inviertan en los territorios rurales. Que inviertan en las carreteras, tanto las de la junta de Andalucía como las de Diputación de Granada, o las autovías que dependan del gobierno central.

Pedimos como territorio dejar de estar aislados por ferrocarril del resto de España. Pedimos que nuestros ríos sean gestionados para generar riqueza en nuestro territorio, y que sean cuidados para preservar su valor medioambiental.

Queremos que se invierta en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, que se apueste por la educación con más mejores ciclos formativos para nuestros jóvenes. Queremos más y mejores instalaciones deportivas, equipamientos culturales y de ocio.

Y mucho más. En definitiva, queremos vivir dignamente en nuestros pueblos. No queremos irnos de nuestros pueblos, ni que nuestros hijos tengan que irse. Este manifiesto empieza por la reclamación histórica de una carretera, pero es un manifiesto rural vital, un manifiesto que una a todos los pueblos de las comarcas de Baza y Huéscar.

Y, para terminar, y no menos importante, dejar claro que esta concentración no es una concentración partidista. No se trata de una declaración de guerra entre partidos. Se trata de un primer paso de reivindicación desde el territorio, partiendo del territorio, que no tiene siglas políticas, que no va contra ningún partido político, sino que lanza una señal de socorro hacia los mismos para que utilicen a las administraciones como herramientas para mejorar la vida de la gente en los pueblos.

No vale de nada hablar durante horas en todos los medios del fenómeno de la despoblación si no se pone remedio con recursos. Queremos quedarnos en nuestros pueblos; pero queremos quedarnos en unas condiciones dignas, para que no haya ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda dependiendo de si viven en la ciudad, o si viven en un pueblo a 150 km de la capital de provincia.

Por eso, hoy, desde Benamaurel, pedimos INVERSIONES, ¡YA!