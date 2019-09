La Plataforma contra las Violencias Machistas convoca concentración en Ponferrada

La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada será el escenario este viernes de una concentración convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas Bierzo y Laciana para exigir un cambio en las políticas contra la violencia de género.

De luto riguroso y con algún tipo de luz, el colectivo pretende con este gesto simbólico llamar a la conciencia social sobre la necesidad de poner fin a un lacra social que ha dejado tras de sí un verano sangriento con una mujer asesinada cada dos días.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González asegura que la misma situación en el caso del fallecimiento de un futbolista o un presentador de televisión hubiera implicado medidas inmediatas por parte de la administración, una reacción que se no se produce con los feminicidios.

De hecho, la plataforma no comparte tan siquiera la contabilidad oficial de víctimas de la violencia de género. Mientras el colectivo eleva a 74 el número de afectados en lo que va de año, el gobierno sólo contabiliza 42 mujeres, es decir, aquellas asesinadas por un hombre con el que tenían relación. No entran en ese conteo, ni los 30 menores huérfanos o asesinados, ni tampoco, por poner un ejemplo, la exsuegra y la excuñada del triple crimen de Valga en Pontevedra. De ahí que la plataforma pida una revisión de pacto del pacto de estado contra la violencia de género. El acuerdo, aseguran, debe ir contra el machismo, origen del problema, y no, contra la consecuencia que es la violencia de género. Noelia Fernández es la portavoz de la plataforma

En España, se denuncia una violación cada 5 horas y se acumulan más de 167.000 denuncias por maltrato, estadísticas en la que no se contabilizan el número de mujeres que evitar acudir a las fuerzas del orden o que asume la violencia física o psicológica en silencio. Tampoco las miles de víctimas de la Trata, forzadas a ejercer la prostitución.

La periodista berciana, Mar Iglesias será la encarga de dar lectura al manifiesto oficial en esta situación de Emergencia Feminista. La concentración será este viernes a partir de las nueve y media de la noche.