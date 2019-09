Se atribuye a Churchill la frase de "el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". No deja de ser llamativo, por contraste, que, mientras que en España repetimos elecciones por el cortoplacismo de los partidos, en Euskadi estemos ya planificando el 2030. Sí, el Horizonte 2030 es la principal novedad del discurso que el viernes pronunciará el lehendakari Urkullu en el último pleno de política general de la legislatura. Con un triple reto a acometer en estos once años: la transformación tecnológica-digital; la energético-ecológica y la demográfico-social. Ya hace siete años, recien elegido, presentó en Nueva York el horizonte 2020, el límite para abordar una nueva Euskadi. ¿Saben qué objetivos se puso? Ser los terceros del mundo en desarrollo humano; bajar del cinco por ciento de tasa de pobreza y seis de paro; haber consolidado la paz; y haber ejercido el derecho a decidir nuestro propio futuro. ¡Cómo hemos cambiado!, que cantarían Presuntos Implicados. Es lo que tienen los horizontes lejanos.

