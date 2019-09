Los sindicatos piden a los hosteleros que cumplan el convenio colectivo

Los secretarios provinciales de Comisiones Obreras y UGT en Cádiz, Lola Rodríguez y Antonio Pavón, ven útil que el sector de la hostelería, empresarios y representantes de los trabajadores, se sienten a reflexionar sobre la falta de mano de obra denunciada por algunos propietarios de bares y restaurantes de la provincia de Cádiz. Con todo, los dos creen que el problema estima en que en Cádiz no se cumple el convenio de la hostelería, lo que provoca que los trabajadores no acepten puestos de trabajo o renuncien a ellos por no reunir condiciones dignas.

Rodríguez y Pavón han respondido así a la alerta realizada en Radio Cádiz sobre los problemas que tuvieron este verano para encontrar suficientes camareros y cocineros profesionales. Con todo, los sindicatos aseguran estar dispuestos a sentarse en una misma mesa sectorial para analizar si es necesario incrementar planes de formación en la hostelería.

Los dos secretarios provinciales han analizado también en esta entrevista la "decepción" y "parálisis" que traerá la convocatoria de nuevas elecciones. También han detallado el calendario de movilizaciones que comenzará el 20 de septiembre con una concentración feminista, seguida de movilizaciones con los pensionistas y por las infraestructuras de la provincia.