Cervera pone pausa "O nos mentalizamos que esto es así o quejarnos después no valdrá para nada"

Sigue coleando la actuación arbitral del partido entre el Alcorcón y el Cádiz. Los amarillos perdían un encuentro en el que los de Cervera terminaban con ocho jugador. Tres expulsados y dos penaltis en contra. Cierto es que dos de las tres expulsiones, las más rigurosas de ellas y las que fueron por doble cartulina amarilla, llegaron con el marcador ya con el tres a cero definitivo.

El primero de los penaltis le sirvió al equipo local para abrir el marcador, pero el entrenador amarillo fue el primero en reconocer que fue más un error de su jugador que del colegiado, que tras consultar con la sala VAR corroboró lo que él había visto. "La primera piedra en contra nos la hemos tirado nosotros. Los árbitros lo que hacen es cumplir las leyes que se han impuesto, cada uno estará más o menos de acuerdo, pero hoy en día vemos muchas expulsiones y muchos penaltis, cada uno tendrá su opinión, pero creo que pasan demasiadas cosas, no se parece en nada a lo de antes", decía el entrenador del Cádiz.

Luego, preguntado por las decisiones del colegiado insistía en los nuevos cambios que el VAR supone para el fútbol y en cómo las nuevas órdenes que han recibido los colegiados están marcando este tramo inicial del campeonato. Cervera pone los pies en el suelo y añade "O nos mentalizamos que esto es así o quejarnos después no valdrá para nada. Hay que mentalizarse que esto es así. Si vas corriendo con un jugador y en un paso mal dado lo pisas aunque sea sin querer y sin intención te irás a la calle. Si te pasas de frenada y chocas será tarjeta como la del choco y esto es así, mientras no cambie seguirá siendo así".