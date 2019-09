Moi Gómez: "He regresado a casa con ganas de hacer grandes cosas"

El centrocampista del Villarreal Moi Gómez aseguró este miércoles que ha regresado esta temporada al club castellonense "con ganas de hacer grandes cosas" después de tres temporadas en otros clubes.

En 2015, Moi Gómez abandonó el Villarreal y desde entonces militó en el Getafe, Sporting de Gijón y Huesca antes de regresar con 25 años al club en el que se formó en sus categorías inferiores.

"Me encuentro muy bien, estoy bien físicamente e intento en cada partido dar lo mejor de mí. El técnico me está dando mucha confianza desde que he llegado, y a ello se suma que los compañeros me lo han puesto muy fácil", dijo ante los medios el jugador alicantino.

Además, Moi Gómez aseguró que ha regresado al equipo "con muchas ganas de demostrar y de ayudar al equipo" porque para él era "muy importante regresar a casa" y ha supuesto una oportunidad que quiere dejar escapar. "Agradezco al club que contaran conmigo, por apostar por mí y por dejarme estar otra vez en el que es mi club", agregó en ese sentido.

Del triunfo de la pasada jornada en Leganés, primera de la temporada, el jugador de Rojales comentó que necesitaban el triunfo después de lo que había pasado en los partidos anteriores y ahora pretenden prolongar la racha.

"Para ello sabemos que debemos ganar los partidos en casa. Llega un partido importante -ante el Valladolid-, ya que sumamos dos partidos en casa sin ganar y ya queremos darle una alegría a nuestra gente", explicó.

El jugador del Villarreal destacó que el Valladolid "está haciendo las cosas bien, sobre todo fuera de casa" y que están empatados a puntos con ellos. "Es un equipo muy sólido y muy hecho, con lo que sabemos que no va a ser un partido fácil", añadió sobre el rival.

Respecto a este partido como local, Moi Gómez expuso las ganas que tiene la plantilla de "ganar ya en casa y de estar en la zona alta de la tabla", pero para lograr ambos objetivos saben que deben superar el sábado al Valladolid.

El centrocampista alicantino cree que es "bueno" tener muchas opciones y otras posibilidades tácticas y que el equipo se siente cómodo en todas las posibilidades, por lo que es el técnico el que decide.

"En lo personal creo que puedo jugar en cualquiera de las demarcaciones en el medio, lo que me hace más fácil tener opciones para jugar, pero somos muchos jugadores que podemos jugar en esas demarcaciones y hay mucha competencia y mucha calidad en la plantilla", dijo