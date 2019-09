El Ayuntamiento se plantea aumentar la plantilla o externalizar el apoyo al mantenimiento de palmeras

La Asociación de Palmereros de Elche denunciaban ayer que hay varias palmeras singulares en peligro y consideran que estos ejemplares no reciben todos los cuidados que necesitarían para garantizar su estado.

El concejal de Mantenimiento, Héctor Díez, ha recordado que lleva apenas unos meses en el cargo y se encuentran en estos momentos reorganizando el trabajo del departamento para poder priorizar las actuaciones.

Héctor Díez ha defendido que las palmeras singulares en Elche reciben una atención especial. Aun así, ha explicado tras la denuncia de los Palmereros que serán los técnicos los que deberán valorar si es suficiente.

No obstante, Díez ha reconocido que todavía tienen mucho que recorrer atendiendo a la gran cantidad de ejemplares que componen en Palmeral de Elche. El concejal ha explicado que con la plantilla de la que disponen quizá no lleguen a cubrir todos los espacios que les gustaría, de hecho, hay huertos que hace años que no se pueden atender.

Sobre esto, Díez ha indicado que estudiarán en la medida de lo posible incrementar la plantilla a través de oferta pública siempre que la ley lo permita o externalizar el servicio en algunas zonas y labores concretas como ya se hizo con el tratamiento del picudo. En estos momentos, el departamento ya está trabajando en un contrato valorado en 40.000 euros de apoyo a la poda de palmeras.