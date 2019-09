Pacheta: "Cada vez somos mejores y ganar al Tenerife sería un golpe de moral fantástico"

El Elche C.F. y el C.D. Tenerife llegan en un buen momento a la sexta jornada de la Segunda División. Los dos ganaron fuera de casa y están empatados a 7 puntos en tabla y con el propósito de consolidarse entre los mejores. La cita será este jueves a las 19:00 horas en el Martínez Valero.

El entrenador del Elche, Pacheta, ha comentado que "cada vez somos mejores y ganar al Tenerife sería un golpe de moral fantástico. Ellos son un equipo muy reconocible que también quieren ser protagonistas. Tenemos que estar muy bien ajustados porque de lo contrario nos harán sufrir y correr más de lo debido".

Los ilicitanos han hecho pleno fuera sumando los seis puntos que han disputado, pero en casa perdieron uno y empataron otro. Aún no han vencido ante los suyos. A pesar de ello, Pacheta ha dicho que "no me preocupa el Martínez Valero ya que la conexión con nuestra afición sigue siendo estupenda. Además, el terreno de juego está mucho mejor, aunque todavía le queda para estar como queremos".

El técnico franjiverde solo tiene la ausencia por lesión del pivote Nuke Mfulu que estará disponible la semana que viene. La formación titular que se medirá al conjunto tinerfeño puede ser la misma de las dos últimas jornadas. Aún es pronto para empezar con las rotaciones. Ya habrá tiempo de gestionar el esfuerzo de los jugadores, aunque Pacheta sí que ha reconocido que el domingo en Soria ante el Numancia sí que habrá cambios en el once.