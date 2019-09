Una comunidad de propietarios de Elda tiene que pagar 8.000 euros de agua de tres meses de consumo por una fuga

Mucha agua deben de haber gastado los vecinos de una comunidad de propietarios de Elda a tenor de la factura que les ha llegado este mes y que corresponde al trimestre de mayo a julio. Casi 8.000 euros por un consumo de 3.300 metros cúbicos, lo que supone llenar un piscina olímpica y media.

Hablamos de la comunidad de propietarios del camino del Carril, 21. Una comunidad con problemas en las tuberías que han propiciado que exista más de una fuga durante estos años. Fue un mensaje de la empresa concesionaria del servicio alertando del excesivo consumo lo que puso en sobre aviso a la comunidad que todavía la está reparando la fuga ya que las conducciones se encuentran a metro y medio del suelo y son muy difíciles de detectar.

El presidente de la comunidad, Gaspar Armero ha explicado a Radio Elda Cadena SER que ya ha puesto el caso en manos de su abogada y se ha desplazado hasta la OMIC para poner la queja pertinente pero tendrán que esperar a que llega una nueva factura en octubre, con un importe de las mismas características, porque la fuga se sigue produciendo.

Armero espera poner solución definitiva al problema de fuga pero además que la empresa del agua cobre una cantidad estimada al consumo que se realiza.

Una comunidad que no puede hacer frente a esta voluminosa cifra por lo que no pagarán hasta que no se resuelva el contencioso en el que están inmersos además, con la empresa concesionaria del servicio del agua en una macrodemanda de comunidades de Elda por la duplicidad de pago de facturas en el tercer contador o en el general hubiera fuga de agua o no, con el añadido de cobrar de nuevo el canon de saneamiento y el servicio del agua. Una media de 100 euros al trimestre, 400 al año.