Nace el Movemento Galego polo Clima

También Galicia se sumará a la huelga internacional del 27-S por la crisis climática que vive el planeta.

Bajo el paraguas de la activista sueca, Greta Thumberg, y del recién creado Movemento Galego polo Clima, colectivos y asociaciones de nuestra comunidad llaman a participar en esa protesta. También a apoyar un manifiesto, ya suscrito por 50 entidades, que recoge un decálogo de exigencias al gobierno; entre otras asumir la emergencia climática, tomar medidas reales y efectivas para la eliminación de gases de efecto invernadero, cambiar la política forestal o realizar la transición ecológica de forma responsable, con planes sociales que no hagan pagar el pato a los trabajadores de empresas electrointensivas o a partir de recursos fósiles.

Aunque las formaciones políticas no están invitadas a apoyar ese decálogo, el Movemento Galego polo Clima se muestra preocupado por la falta de gobierno. "Es bien conocido quién aprueba en transición energética y quién no; nosotros la queremos cuanto antes, es una mala noticia no tener gobierno y presupuestos para avanzar en esa materia", afirmaba Andrea, una de las portavoces del colectivo en la presentación pública del mismo.

El viernes 27 de septiembre hay convocadas concentraciones y huelgas, que pueden ser también de consumo, en las principales ciudades gallegas.