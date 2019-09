"Los tiempos de Primera pasaron a la historia"

Con los pies en el suelo tras el descenso de Primera División, pero con la ilusión por bandera, el Guadalcacín FSF inicia el próximo domingo su andadura en la Segunda División de fútbol sala femenino. El Extremadura Sporting Garrovilla será el rival del equipo dirigido por Andrés Sánchez.

El técnico del conjunto guadalqueño ha ofrecido sus sensaciones de cara al estreno liguero: “Llevamos más de un mes de preparación. La sensación es que el equipo es muy joven y tiene que madurar bastante, pero poco a poco se están cogiendo los conceptos y un modelo a seguir. Somos cautelosos pero estamos con mucha ilusión y teniendo en cuenta que hay mucho talento. Estamos recuperando jugadoras que han estado lesionadas, que no han competido durante años, pero en principio vemos que puede ser un equipo muy competitivo si sigue la progresión, poco a poco. Las cosas no se pueden coger en días. Hay situaciones que algunas jugadoras no han visto en su vida. La adaptación puede tardar meses”.

A pesar del descenso de categoría y de la renovación del plantel, Sánchez mantiene la ilusión: “Estamos consiguiendo que un equipo totalmente nuevo vuelva a competir y creo que vamos a volver a ser un equipo referente. Vamos con paciencia, mucha cautela y mucho respeto y humildad. Ya no somos el equipo de Primera que fuimos. Ahora somos un equipo de Segunda con la mayor de las ilusiones por volver a Primera, siempre refrendado con trabajo, trabajo y trabajo”.

La filosofía del Guadalcacín FSF esta temporada está totalmente definida. “Tenemos que ponernos el mono de faena y agacharnos al barro. Los tiempos en los que éramos un equipo de privilegio por estar en Primera pasaron a la historia. Ahora somos un equipo de Segunda que perdió al ochenta por ciento de las jugadoras. Hemos tenido que reconstruir al equipo, adaptarlo y acondicionarlo a la competición, pero estamos con muchas ganas y expectativas”, destaca Sánchez.