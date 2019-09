Vox no irá al minuto de silencio por la mujer asesinada porque es "una campaña propagandística"

"Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de la sociedad que está sufriendo tabmién violencia. No podemos ser cómplices de una política que nos parece sectaria, discriminatoria y que va en contra de nuestra Constitución". Así se manifiesta la concejala de Vox Aratxa Cabello sobre el minuto de silencio convocado por el Consistorio por la mujer asesinada por su pareja este martes en Ciudad Lineal.

"Condenamos todos los asesinatos pero contra las mujeres y contra cualquier ciudadano que ha sufrido una violencia en su entorno familiar o próximo. Hay una cantidad de olvidados que por culpa de las políticas ideológicas de la izquierda están siendo discriminados en nuestra sociedad. Vamos a ser la voz de olvidados", ha manifestado la edil al término de la comisión de Desarrollo Urbano.

Vox "no va a participar en todas esas políticas propagandísticas que sólo ocultan a una parte de la sociedad que está sufriendo violencia". "No negamos la calidad de víctima de una mujer asesinada pero no seremos cómplices de la política sectaria, discriminatoria y en contra de la Constitución. No acudiremos al minuto de silencio porque es una campaña publicitariamente tal y como la está utilizando la izquierda", ha insistido.