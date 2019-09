Dani Rodríguez: "Las manos que se pitan están siendo un espectáculo"

El Real Mallorca jugará este domingo contra el Getafe con la idea de volver a conseguir una victoria que no se da desde el primer partido de liga contra el Eibar, que ganó 2-1 y en la que Dani Rodríguez fue el autor del único gol de la cuenta bermellona.

Hoy, el jugador gallego no ha querido hacer un drama de la falta de gol del equipo: "Nos está faltando el gol en los últimos metros, finalizar las jugadas. Sería preocupante si no generásemos oportunidades pero sí lo hacemos. Hay que ir con calma. Hoy en día el fútbol es ser efectivo en las áreas y cuando haces un drama te creas un problema donde no lo hay".

Dani Rodríguez está jugando este año por la derecha, aprovechando la entrada de Aleix Febas en el centro del campo del equipo de Vicente Moreno. El gallego lo que quiere es jugar y le da igual la posición. Tampoco ha querido crear polémica por la decisión del entrenador de sustituirlo durante los partidos cuando la temporada pasada jugaba los 90 minutos de encuentro: "Respeto la decisión del entrenador que decide cambiarme, pero yo salgo de inicio y otros compañeros que no lo hacen estarán más enfadados que yo. Hay que ir en la misma dirección que el entrenador. El cambio contra el Athletic Club estuvo condicionado por la tarjeta en el primer minuto".

El futbolista de Betanzos ha mostrado su disconformidad por las últimas decisiones arbitrales, entre ellas la mano de Baba contra el Athletic Club, que vino de un rechace, pero también por los pisotones en los talones: "Las manos que se están pitando son un espectáculo. No entiendo las nuevas normas, no somos bailarinas. Es evidente cuando una jugada es intencionada y va a hacer daño o es involuntaria".

Respecto al Getafe, próximo rival en liga, el domingo a las 12h en Madrid, el centrocampista ha dicho: "Son plantillas grandes con jugadores de calidad. Juegan en casa y tendrán necesidad de ganar. Me espero un partido duro porque los equipos de Bordalás son intensos".