Moyá pide renovar su contrato

Miguel Ángel Moyá ha sido una de las sorpresa del comienzo liguero de la Real Sociedad, desvancando del once contra pronóstico a Alex Remiro.

-Titular los cuatro primeros partidos. "Lo llevo bien y es una sensación buena porque después de meses puedes perder el hilo, y en los últimos seis meses me ha pasado, pero le he dado la vuelta. Igual no entraba en las quinielas, pero era un motivo para motivarme y revertir la situación. Estoy contento por empezar jugando, pero es mera anécdota, porque la temporada es muy larga, y tengo que seguir apretando porque puede pasar de todo".

-Sorprendido. "Si lo pudiese repartir en porcentajes, te diría que me lo esperaba y que no al 50%. No ha sido como empezar de cero, pero al llegar Remiro era algo así y empezar jugando ha sido consecuencia de la pretemporada. Pero hay que seguir apretando porque la relajación siempre puede ser tu peor enemigo”.

-Comienzo emotivo. “Ha sido un inicio caprichoso de liga, sobre todo a nivel personal. Partidos muy bonitos de jugar para mí, pero la verdad es que el inicio es muy bueno, con partidos que al menos en lo personal han sido muy emotivos".

-Paradón a Vitolo. "Lo recuerdo como una jugada muy rápida, porque todo pasa muy cerca. Parece que es sencillo porque entrenamos esas acciones, pero no es así. Pero aquí hay que ensalzar el trabajo de los porteros con los entrenadores específicos, y ese tipo de acciones de velocidad-reacción se trabajan mucho. Y con eso y una dosis de suerte... todo sumado hace que la mano toque el balón y que no entre en la portería".

-Retirada. “Haciendo matemáticas no creo que llegue a otros 16 años en Primera, pero ese final del que hablo está más cerca, aunque espero estar dos o tres años más jugando. Eso sí será el fútbol y tu cuerpo los que te lo marquen. No es primordial renovar mi contrato, pero si me gustaría que lo renovaran con esa opción opcional que tiene el club, aunque eso diria que ahora es terciario".

-Venganza en Cornellá. "Lo recordamos cómo un partido a cara de perro, porque uno de los dos iba a ir a Europa. Y al final resultó que fueron ellos en un partido igualado al inicio, pero que ellos desnivelaron con el gol que se encontraron. Cornellá es un estadio complicado y no hemos ganado en el tiempo que estoy aquí en la Real".

-Espanyol. "Se le han ido dos piezas fundamentales. No creo que haya cambiado mucho, aunque haya cambiado de entrenador. Es un equipo rápido y joven, que está apostando por la cantera. Hicieron buena temporada pasada, y ahora les ha costado, pero han ganado ya, aunque sea de esa manera en Eibar. Prefería que no hubieran ganado porque el fútbol va siempre por sensaciones”.

-Si juegan al nivel del día del Atlético... "Llegar a muchas cosas es más fácil que mantenerse después. Es verdad que si lo hacemos como en ese partido, haremos cosas grandes. El reto será ese porque si lo hacemos estaremos cerca, es verdad. Todo lo demás son cosas anexas”.

-Jugar igual fuera de casa. "El factor visitante no nos tiene que influir aunque no sea sencillo fuera de casa a la hora de hacer lo que se entrena durante la semana. Que no por jugar fuera tienes que cambiar tu idea".

-Odegaard. "Lo conocíamos porque todos somos futboleros y vimos si llegada tan joven al Real Madrid. Es un futbolista con muchas cosas buenas. Y yo lo que veo es que es un salto que da el equipo al ficharle, porque es un jugador diferente, es un '10' que no teníamos desde la época de Xabi Prieto y Cánales. Y aparte de calidad, es un chico súper trabajador y es un ejemplo para todos porque en el fútbol sí no trabajas no llegas a nada, y tiene esas cosas. Le animo a que siga así".

-Temió que tendría que dejar la Real en verano. "Sinceramente sí. Al final de la temporada la idea era que Rulli se fuera traspasado y que yo me quedara con Remiro. Pero el pasar las semanas y no llegar ese escenario, me tocaba estar pendiente de que igual me tocaba a mílo cual no estaba en mis planes. Pero así es el fútbol y hay que estar preparado".