Cs acusa al Ayuntamiento de no supervisar la tarea de la empresa de recogida de residuos

Los integrantes del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia se han reunido con varios representantes del Comité de Empresa de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Segovia.

En la reunión, los trabajadores han trasladado a los representantes de la formación naranja su "preocupación" porque el pliego que rige este contrato municipal "no ha tenido en cuenta sus alegaciones". Según Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, el Ayuntamiento "no ha supervisado la labor de la concesionaria, no tiene para nada claro lo que funciona y lo que no en este servicio y, para lavarse las manos, deja un excesivo margen de discrecionalidad a las empresas licitadoras”.

Por su parte, el concejal naranja García Crespo ha señalado “la importancia de abordar campañas de concienciación sobre la gestión de los residuos urbanos. El problema de falta de concienciación lo encontramos, sobre todo, en los polígonos industriales, no de las empresas que allí se encuentran si no de personas que, normalmente por las noches, hacen un mal uso de los contenedores”.

“Nos preocupa la seguridad de los trabajadores debido a las deficiencias y obsolescencias de los vehículos y demás enseres que utilizan a diario. La mayoría de los camiones tienen ya más de trece años, por falta de personal hay ciertos instrumentos que no salen a la calle y que facilitarían el trabajo de los empleados. Sin ir más lejos, hace unos días se quemó uno de los camiones mientras se encargaba de la recogida diaria de basuras”, ha advertido García-Foj.

El Grupo Municipal Ciudadanos pretende llevar al pleno del próximo viernes, 27 de septiembre, una batería de preguntas en este sentido.