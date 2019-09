Castro: "Estoy más ilusionado que otras temporadas por las sensaciones"

El Sevilla inicia una nueva participación en la Europa League con su excelente comienzo de Liga como aliciente añadido. El debut en el segundo torneo continental frente al Qarabag es la antesala del partido del domingo frente al R.Madrid en el Sánchez Pizjuán.

Para el presidente del Sevilla solo la Europa League le ocupa estos días. "No tengo la mirada a ningún sitio que no sea Qarabag. El Madrid queda lejos. Sólo podemos pensar en el partido de mañana", señaló José Castro que no oculta su ilusión por realizar una temporada exitosa. "Estoy más ilusionado que otras temporadas por las sensaciones. La pretemporada ha dado que pensar en cuanto a rendimiento de algunos jugadores y lo están demostrando.El director general deportivo ha trabajado mucho y bien y puede ser una temporada importante" indicó el dirigente

Castro hizo referencia en Bakú al apoyo que tiene Lopetegui " Lo apoyamos en todo, estamos cercanos a él y lo veo con ganas de triunfar. Ojalá la temporada venga cargada de premios" y a la planificación veraniega "se ha hecho un esfuerzo importante para dar ese giro al proyecto deportivo y estamos contentos. Hemos hecho un equipo serio y con calidad para conseguir lo máximo" concluyó.