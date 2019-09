Los mitos del otoño: articulaciones, caída del pelo, tristeza...

Pasamos del verano al invierno en Sevilla, pero el otoño está lleno de mitos y de miedos. Es verdad que es la estación más romántica y bucólica del año, pero puede ejercer en algunas personas una suerte de astenia que en sí misma no es patológica. Hay que poner el foco anímico, según el doctor Fabiani, en lo bueno que nos trae cada día aunque tengamos menos luz y los días sean más cortos.

Con respecto a los dolores articulares, sigue diciendo Fabiani que “parece que todos llevamos un meteorólogo dentro”. Eso de “me duele la rodilla, mañana llueve”, es una frase muy habitual y algo de razón tiene, y es que el clima sí influye en los niveles de dolor.

Y por último, la caída del pelo: a diario se nos caen entre 100 y 200 pelos, pero en otoño, por un determinado ciclo del folículo piloso, se cae aún más. No es alopecia, no hay que preocuparse, si no hay un exceso de caída, claro…

