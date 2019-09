Pedro Miguel Martínez dará nombre a un palco del Ideal Cinema

"Me siento desbordado porque no es la primera vez que el Ayuntamiento de Úbeda me da una distinción", así se ha mostrado el actor Pedro Miguel Martínez en una entrevista en Radio Úbeda, tras conocer el reconocimiento que desde el consistorio ubetense se le brindará este jueves 19 de septiembre por su trayectoria profesional en el mundo de las artes escénicas y por ser uno de los mayores embajadores de la Muestra de Teatro de Otoño de su ciudad natal.

Confesaba que para él "poner mi nombre a un palco del teatro, para un actor y director de teatro como yo, me parece muy emocionante. El teatro es esa casa donde al final nos vemos todos; los actores pasamos mucho tiempo en los teatros, lo consideramos nuestra casa, y pienso que ese palco es como una pequeña habitación de esa casa que es el Ideal Cinema, y que tantas veces he visitado como actor y como director de escena".

Se le hará entrega de este reconocimiento durante el trascurso de la gala de presentación de la Muestra de Teatro de Otoño de Úbeda, que cumple su 25 aniversario, y que tendrá lugar mañana jueves a partir de las 21:00 horas en el Ideal Cinema.

El espectáculo ha sido creado para la ocasión y dirigido por un grande de la escena como es Juan Carlos Rubio. Los actores Chema Fuentes y Juan Madrid completarán un año más el reparto, junto a la cantante y actriz Inés León y el pianista Julio Aguad. Cabe recordar que Pedro Miguel Martínez fue también distinguido en 2012 con el Premio Nacional de Teatro "Antero Guardia" por el Ayuntamiento de Úbeda.