Admitidas las ayudas a la conducción en los exámenes

Los vehículos de autoescuela ya pueden incorporar ayudas a la conducción en exámenes de Tráfico. Con este motivo hemos hablado con Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas quien nos ha manifestado la satisfacción del sector por esta puesta al día con las nuevas tecnologías que ya incorporan prácticamente todos los vehículos nuevos: “Como algunas de estas ayudas a la conducción no se pueden desconectar, resultaba absurdo realizar el examen de conducir tapando literalmente las pantallas de ayuda.”

Los vehículos de autoescuela que tengan sistemas de ayuda a la conducción ya podrán ser utilizados en los exámenes prácticos de la Dirección General de Tráfico (DGT) desde el pasado lunes 16 de septiembre.

En concreto, según ha informado la DGT, durante las pruebas de control de aptitudes y comportamientos podrán utilizarse los siguientes sistemas de ayuda a la conducción: 'Start-Stop'; sistema de ayuda de salida en pendiente; activación automática de alumbrado y limpiaparabrisas; frenado de emergencia urbano e interurbano (AEB); alerta de tráfico cruzado (RCTA); cámara de marcha atrás, 360º y sensores de aparcamiento; sistema de detección de fatiga; o aviso de frenada de emergencia (EBD).

El 'Start-Stop' es un sistema de arranque del automóvil, que apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender cuando se pisa el embrague; y el sistema de ayuda de salida en pendiente, también conocido como 'Hill Holder', es un dispositivo que cuenta con un sensor que detecta el ángulo de inclinación en el que se encuentra el coche, impidiendo que el automóvil se vaya hacia atrás al levantar el pie del freno.

Respecto a la activación automática de alumbrado y limpiaparabrisas, la DGT ha especificado que, al igual que en la actualidad, el examinador podrá pedir al aspirante en las comprobaciones previas que localice ambos mandos, aplicando los criterios de calificación existentes.



Además, si durante el desarrollo de la prueba el sistema de activación automática de alumbrado no se activase, siendo necesario por la falta de visibilidad, el aspirante "deberá hacerlo manualmente". Si no lo hiciese, el examinador lo calificará como falta leve y una vez calificado se indicará que lo active y, de no hacerlo, se calificará como falta eliminatoria.

Este mismo criterio también será aplicado por el examinador cuando por motivo de falta de visibilidad no se active automáticamente el limpiaparabrisas. Sobre el frenado de emergencia urbano e interurbano (AEB), la DGT ha señalado que el examinador valorará la situación como si se tratara de una intervención del profesor, calificándolo en consecuencia. Asimismo, ante la activación de la alerta de tráfico cruzado (RCTA), el examinador valorará la situación teniendo en cuenta si existe o no visibilidad. Si no hay visibilidad y se activa el sistema, no se calificará siempre y cuando la maniobra se haya realizado en condiciones de seguridad. Si habiendo visibilidad el aspirante realiza la maniobra y el sistema se activa por el riesgo de colisión, se calificará la falta con la valoración de deficiente si existe obstaculización a los demás usuarios; o con la de eliminatoria por maniobra o actuación evasiva de otros usuarios.



La DGT también permitirá la utilización de la cámara de marcha atrás y 360º y/o los sensores de aparcamiento, aunque matiza que no está permitido el sistema de ayuda de estacionamiento total, en el cual el vehículo toma el control por sí mismo y no se requiere intervención del conductor a los mandos.