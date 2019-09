La convocatoria electoral es una mala noticia según todos los partidos valencianos

Pero cada cual lo hace desde su atalaya, mientras el PSPV de Ximo Puig pide autocrítica, Mónica Oltra de Compromís duda de Pedro Sánchez y Unides Podem reivindica el modelo Botánico. Al otro lado, desde Ciudadanos Toni Cantó augura una batalla campal en el seno del Consell y la popular Isabel Bonig lamenta que el dinero que costarán las elecciones no vaya a los afectados por la gota fría

La oposición

Toni Cantó, de Ciudadanos, augura una batalla campal en el seno del Botànic. La convocatoria electoral va a acelerar los recortes aquí. Y los consellers de los tres partidos se enzarzarán, según Cantó, en una guerra para que no sean sus departamentos los que sufran los recortes.

Y ante un posible acuerdo PP-Ciudadanos de cara a los comicios, Cantó insiste. En clave nacional cualquier pacto debería ser post-electoral, aquí en la Comunitat Valenciana él no se ve de la mano de las herederas de Francisco Camps, en referencia a Isabel Bonig y María José Catalá. Fuentes populares insisten, a su vez, en que estamos ante unas elecciones generales y no autonómicas para no valorar ese posible pacto.

Sí valora Isabel Bonig la convocatoria electoral. Una vergüenza a su juicio. La atribuye a la incapacidad de Sánchez y recuerda que costará mucho dinero que podría destinarse a las zonas afectadas por la gota fría.

En el Botànic...

Desde Compromís, Mónica Oltra, está enfadada. Considera la nueva convocatoria electoral como una forma de extorsionar a los votantes que ya expresaron su voluntad el 28 de abril; insiste en que quien no ha sido capaz de cerrar acuerdos, en referencia a Pedro Sánchez, debería pensar si debe o no volver a presentarse. Y alerta de que se puede romper la confianza de los ciudadanos con el sistema. Y concluye: "el único voto útil es aquel que no defrauda al votante".

El portavoz parlamentario de Compromís, Fran Ferri, ha añadido que el pacto del Botánico está a prueba de bombas y que debería ser el modelo para forjar un gobierno en España basado en el acuerdo. Y que son partidarios del diálogo.

Como lo es Unides Podem que no descartaría explorar la vía del acuerdo con Compromís. La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, lamenta que Pedro Sánchez haya convertido en papel mojado las elecciones del 28 de abril máxime cuando tenía muy fácil fijarse en el modelo del Botànic.

Y desde el PSPV, Ximo Puig, afirma que no es buena noticia que el diálogo no haya funcionado. Pero que sí han funcionado las instituciones y que ahora toca desbloquear la situación para poder avanzar en asuntos tan importantes como la financiación autonómica y dar respuesta a la crisis que se avecina. Y pide que se abandone el confort de la discrepancia para hacer más autocrítica.