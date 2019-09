Caballero acusa a Feijoo de falsear los datos de inversión en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado la respuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, a la carta que envió hace tres meses con 31 requerimientos que el ente autonómico podía desarrollar en Vigo para que se retomase el diálogo entre ambas administraciones.

Una carta que resume Caballero en un no, "un no a todo", a retirar su candidatura de Cíes, no a la autorización de las rampas de la Gran Vía o no a participar en la política aeroportuaria de Vigo. Para el regidor es una "desfachatez política" y vuelve a ser Feijoo burlándose de Vigo.

Abel Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "falsear" los datos de relativos a la inversión realizada por parte del Gobierno gallego en la ciudad y ha reprobado que Feijóo haya asegurado que "ya invirtió más de lo que debería" en Vigo tras "decir que no destinará fondos" a ninguna de las actuaciones en las que el regidor puso el foco en la carta remitida.