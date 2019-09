Salvando todos los obstáculos y no son pocos. Patinetes en mitad de la acera, bicis mal aparcadas, cubos de basura y como no, obras. Lo cierto es que nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de situaciones que dificultan el traslado de las personas con discapacidad.

La presidenta de DFA, Marta Valencia ha señalado en la campaña de sensibilización de los ciudadanos que la intención es que "la gente vea, en silla, lo que supone andar por la ciudad"