Una apuesta firme por el periodismo de calidad

Fernando De Yarza, quinta generación de la familia que fundó Heraldo de Aragón, ha reivindicado la profesión del periodista frente al llamado "periodismo ciudadano" y hablaba de firmeza a la hora de defender "la figura del periodista, del profesional preparado y con criterio".

Profesionalidad y honradez, pero no neutralidad, ha dicho De Yarza, en cuestiones como la defensa de la unidad de España, la monarquía parlamentaria o los servicios públicos de calidad. Y sobre Zaragoza lamentaba que "sobre el espejismo de la EXPO no hemos podido todavía dibujar la Zaragoza del siglo XXI" aunque para ello no ha querido culpar a la política, "fácilmente adjudicable al anterior gobierno municipal, esa especie de compendio entre el sectarismo más radical y la incompetencia más absoluta" y si, al ciudadano poco dispuesto a pensar que puede hacer por su ciudad.

Fernando de Yarza, como presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores, se ha comprometido a llevar el nombre de Zaragoza y Aragón a 50 países en los dos próximos años. Además, Zaragoza será el próximo mes de junio sede del Congreso de esta Asociación Mundial