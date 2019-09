El PSOE pide la dimisión del alcalde por "negligencia" al no cerrar el túnel

Cinco días después de que la gota fría dejara Almería inundada y con la trágica muerte de una persona en el paso soterrado de la Carretera de Níjar, vuelve poco a poco la tranquilidad a la ciudad mientras se calienta la política municipal.

El Grupo Municipal Socialista, por boca de su portavoz Adriana Valverde, pedía la dimisión del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, por “mentir a los ciudadanos” en la versión que ofreció sobre la muerte de Cheik Tiane Kaire al “trasladar una imagen negativa e irreal del fallecido, diciendo que por imprudencia y falta de responsabilidad se habían metido en el túnel cuando se estaba cerrando y cuando se les estaba haciendo señales por parte de la Policía Local”.

Para los socialistas desde el equipo de Gobierno se cometió una “negligencia muy grave que intentaron ocultar mintiendo sobre el relato de cómo se habían producido los hechos”.

Criticó Valverde que no se haya decretado ningún día de luto oficial, anunció que se pondrán a disposición de la familia, así como la petición “de los informes, del plan de emergencias y de las imágenes que se graban desde la Jefatura de Policía Local en la zona”.

No comprenden los socialistas que después de que a las 23.31 horas se activara el nivel 1 del Plan de Emergencias por parte de la Junta de Andalucía, tampoco se cerrara el túnel de inmediato y se esperó a más de las 05.30 horas, aunque el alcalde “tiene que ser conocedor de que hay tres puntos negros, que se inundan en la ciudad, como son el túnel de La Goleta, la Rambla del Charco y el propio túnel del Tryp Indalo” que considera que tendrían que cerrarse desde el primer momento.

Esta petición de dimisión y la actitud mantenida por parte del Grupo Municipal Socialista la entiende el alcalde de la ciudad como “mezquindad” que solo pretende “sacar rédito político” de lo que califica como “una auténtica tragedia”.

Para Fernández-Pacheco se actuó en todo momento “de acuerdo a los protocolos establecidos por los profesionales en nuestro Plan Municipal de Emergencias”.

Recordó el alcalde que en cuanto fue consciente de la magnitud de lo que ocurría llamó a todos los portavoces y les invitó a unirse a la Junta Local de Seguridad. “La señora Valverde compartió mesa esa mañana conmigo, y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque yo la invité, y escuchó las mismas explicaciones”.

Reconoce que la explicación que dio “no se ajustaba al rigor técnico que se requería” pero sí asegura que “la Policía Judicial está haciendo su trabajo” investigando lo ocurrido. Unas pesquisas en las que asegura que “el Ayuntamiento de Almería va a ser facilitador de todo el material” y sentencia: “Nadie tiene más interés en saber cómo se respondió ese día que el alcalde de la ciudad de Almería”.

De momento, hay acta de esa Junta Local de Seguridad y según el regidor “los policías están redactando los informes por escrito” sobre todo lo ocurrido.

Con respecto a la petición de dimisión realizada por parte de los socialistas, Fernández-Pacheco se mostró muy duro y tras acusarles de querer sacar rédito político de lo ocurrido, afirmó que no iba “a tolerar, en ningún caso, recibir lecciones de quien ha pasado todo el fin de semana en su casa, tumbada en su sofá, de quien no se ha manchado los pies de barro, de quien no ha visitado ni una de las calles afectadas de la ciudad, tan solo la tarde del domingo cuando olió ese tufillo electoralista que tanto le gusta a los señores del Partido Socialista”.

Y es que asegura que estos han sido “días muy duros para todos” y que lo que ha primado para el equipo de Gobierno municipal ha sido “estar al lado de gente que lo está pasando mal (…) y no he visto a la señora Valverde a lo largo del fin de semana en ningún sitio. Sí me la encontré ayer (por el lunes) en Níjar en una reunión de alcaldes que había convocado el señor Pedro Sánchez”.

Con respecto a la actuación con la familia del fallecido, Fernández-Pacheco explicó que están “en contacto desde el primer momento” y que se han ofrecido hacerse cargo de la repatriación del cadáver a Senegal y mostró un compromiso para “ayudar a esa familia en todo lo que esté en manos del Ayuntamiento”.

Así situaba el regidor de la ciudad el trabajo realizado en estos días en tres vertientes: estar con los afectados; analizar cómo respondieron tanto las infraestructuras como los diferentes servicios a lo largo de todo el fin de semana; y por último, “poner los medios necesarios para si vuelve a suceder, responda con mayor eficacia”.

Mientras PSOE y PP se enfrentan y se cruzan declaraciones, que llegaron a recrudecerse aún más a través de las redes sociales, desde la coordinadora local de Izquierda Unida ha anunciado que va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos para que “realice una investigación independiente donde la Policía Judicial deberá realizar las diligencias pertinentes para determinar si el equipo de Gobierno actuó con la adecuada diligencia para poner en marcha los protocolos de prevención para evitar que se produjeran estos hechos tras la avenida de las lluvias en la Avenida del Mediterráneo.