La Pantera, el nuevo ídolo del Almería

Aclamado, querido y hasta idolatrado. Sekou Gassama se ha convertido en el nuevo ídolo de la afición del Almería, y no solo por sus cinco goles en seis jornadas, sino también por el esfuerzo en cada partido. Doblete del senegalés ante el Girona para hacerse un hueco mayor en los corazones rojiblancos. En su análisis posterior a la victoria, el jugador dedicó el triunfo a sus seres queridos. Con su trabajo se ha ganado la confianza de Pedro Emanuel y está respondiendo a base de tantos. Un inicio de Liga esperanzador para la familia almeriense y en especial para Sekou: “Va para todos mis familiares y amigos, además de mis representantes. Lo que hago es por ellos, para que estén contentos”.

En racha

El primero contra el Girona llevó su firma con un testarazo imperial tras centro de Lazo. Y el tercero del equipo también fue obra de Sekou, esta vez desde el punto de penalti. Se sentía cómodo con la situación y no le tembló el pulso desde los once metros. Cada jornada va asumiendo más responsabilidades en el once: “Pedí permiso a Sergio Aguza, porque estaba con mucha confianza, así que muy contento a nivel personal. Es fruto del gran trabajo personal y colectivo que lleve cinco tantos”.

Tan alto es el nivel de Sekou en estos momentos que Juan Muñoz y Darwin Núñez, con un palmarés mucho más extenso que el del senegalés, tienen que esperar en el banquillo o en la grada. Lejos de quedarse solo en el foco de todas las miradas, prefiere felicitar al grupo: “Si estoy tan bien es gracias a los compañeros, que vienen apretando. Cada día trato de mejorar, porque me queda mucho por aprender en el fútbol. Feliz por todo”.

Arrollador

Dieciséis puntos y líderes de Segunda División. El Almería empieza a ganarse un respeto en la categoría después del mejor inicio de toda su historia. En el equipo hacen balance cada encuentro y no miran más allá del duelo con el Rayo Vallecano, pero a Sekou se le acaban los calificativos para hablar de sus compañeros: “Eso habla del buen inicio que estamos haciendo. Hay que continuar en la misma línea, porque queda mucho campeonato y en este deporte hay bastantes montañas que debemos superar siendo muy fuertes”.

Le encantó la manera de reaccionar al empate del Girona. No es habitual que el Almería conceda demasiado a nivel defensivo, si bien ante rivales de tanta entidad, cualquier error se paga caro: “El equipo se hace una familia, y nosotros lo estamos consiguiendo. Uno corre por el compañero, nos meten un gol y seguimos trabajando... Aquí no se reprocha nada y se trabaja por el que tienes al lado”. La Pantera sigue rugiendo e ilusiona a toda una afición.