Delibes y la despoblación

El bueno de Miguel Delibes Setién, uno de los grandes novelistas en español de todos los tiempos, cumplirá este octubre cien años. Y en Molledo, su pueblo juvenil de veraneo en la Cantabria, donde terminan picos y peñas, según se va desde Asturias, se disponen a celebrar a quien los escribió en el camino de la eternidad. Andan los políticos de este norte, preocupados, dicen, no sé si ocupados, por las desocupadas tierras de sus territorios. Como Molledo. El nuevo gobierno asturiano incluso tiene un comisionado, le llaman, no sé si suena bien, dependiente directamente del presidente.

No sabemos si habrán leído a Delibes. Como ahora está tan de moda eso de leer. O de decirlo que lo haces. Y lo mismo te salen con Pesoa que con Hume, releer, porque el prestigio en letras parece que es volver a ellas, que ya las tenías, a otro de los don Miguel de la literatura, el también portugués Torga, que no se llamaba así se puso Miguel por Cervantes y Unamuno, no ayudará mucho a combatir el despoblamiento pero sí quizá a entender el prau. El pueblo como fue y ya no será.