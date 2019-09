Víctor Sánchez: "El gol del Rayo le dio la vuelta emocionalmente al partido"

El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, habló del empate a un gol ante el Rayo Vallecano: “El punto es el punto, la manera en la que nosotros encaramos el partido es con la búsqueda de tres y creo que se ha visto muy claro en la salida del equipo. Esa primera parte tan buena donde, no solo por resultado, si no también por juego, hemos hecho muchos merecimientos y de tener más puntería habríamos llegado con una ventaja mayor al descanso. Es verdad que al frente teníamos un gran equipo, con un potencial muy grande, es uno de los equipos que va a pelear por el ascenso de aquí al final. Ese gol de empate a nosotros nos ha bajado la confianza y nos ha generado alguna duda y a ellos les ha subido mucho la confianza y el partido ha dado la vuelta. Lo teníamos nosotros en esos niveles de confianza y de dominio al descanso, pero ese gol le ha dado la vuelta emocionalmente al partido".

"Ellos han empezado a apretarnos más, han empezado a hacer el juego de posesión que les permite dominar tanto a los rivales. Hemos intentado rehacernos, veíamos que el equipo no tenía esa capacidad de reacción porque seguían superándonos y hemos cambiado el sistema para tratar de corregir eso. El partido se ha vuelto a igualar de nuevo con el cambio que hemos hecho, es verdad que hemos seguido con la posesión, pero ha sido menor en las llegadas y hemos tenido varias salidas a la contra también peligrosas. El esfuerzo de los jugadores ha sido tremendo, también ha hecho mella esa segunda parte de cara a nuestro nivel competitivo".

"El punto no es ni bueno ni malo, es el que es y nos permite sumar que siempre es positivo. Nuestra intención siempre es buscar los tres, pero ante equipos complicados como el que nos hemos enfrentado, de los que se supone que va a estar arriba, el equipo ha competido muy bien. Hay que tener esa lectura, felicitar a los jugadores porque es importante en la manera en la que se saca el punto, no solo el punto. Compitiendo ante grandes rivales, hay que darle valor”.

“Desde fuera, lo único que sentimos es el apoyo constante de la afición a los jugadores, es fundamental y se lo agradecemos. En estas circunstancias, que no son fáciles con todo lo que hay alrededor del equipo, es muy importante que los jugadores vean que su afición está con ellos y les está animando en todo momento. Sobre todo, cuando los partidos están también complicados. Los partidos hay que trabajarlos los 90 minutos, es muy difícil poder dominar un encuentro y que no haya alternancias y cuando el equipo rival esté apretando, sentir el apoyo de la afición es fundamental. Eso da mucho ánimo para los jugadores y nosotros se lo agradecemos, lo único que podemos es dar las gracias por este apoyo constante”.

El autor del gol, el defensa Cifu, indicó que “sumar siempre es positivo e importante. Obviamente queríamos sumar de tres en casa, lo hemos intentado. Nos hemos puesto por delante y podríamos haber hecho el segundo para matar el partido, pero en la segunda parte ellos han estado mejor y hay que valorar el punto ante un rival complicado. Hay que pensar ya en la semana que viene que tenemos un partido complicado”.

El debutante, Lorenzo González, delantero que no pudo marcar, subrayó que Sinceramente, ha sido un sueño hecho realidad debutar en un club tan grande como es el Málaga. No tengo palabras, he trabajado muchísimo para llegar donde estoy y voy a seguir haciéndolo para poder tener más momentos como este, y muy feliz por el debut”.