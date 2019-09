Imbroda: "Este sábado nos vamos a sentar las instituciones"

El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, indicó este miércoles estar "preocupado" por la situación del Málaga y, que las instituciones (Ayuntamiento, Junta y Diputación) están unidas para intentar encontrar una solución, por lo que el sábado se reunirán todas las partes en la alcadía para profundizar en las posibles medidas a adoptar y poder de esta manera dialogar con el presidente del club malagueño el jeque Al Thani.



"El mensaje que puedo lanzar a la afición es que las instituciones estamos unidas para buscar una solución, aunque no va a ser fácil. Este sábado tenemos una reunión en el Ayuntamiento. Nos vamos a sentar para ver cómo han ido evolucionado los acontecimientos y qué podemos hacer para ayudar a solucionar los problemas que nunca debieron llegar a ocurrir, pero es la realidad".

"Ya manifesté mi preocupación, que coincide con la de toda una ciudad y una afición. ¿Qué poder hacer? No es nada fácil la solución, es una sociedad privada el club. Tendrían que intervenir otros factores. Esa preocupación nos lleva a apoyar al alcalde en todas sus iniciativas, vamos a estar a su lado. Nuestro secretario general de Deportes, José María Arrabal, también está tratando de comunicarse, ver qué se puede hacer con un problema que nos afecta a todos".

"El alcalde comentó que pedía al propietario que diera un paso al lado, que iniciara una negociación para una posible venta. Esa interlocución del alcalde es muy importante. Que se ha abierto una vía para comunicarse es fundamental. También lo es que este señor entienda que estamos todos unidos para transmitirle nuestra preocupación. Por este camino, debería reflexionar para buscar una solución y sacar así de este bloqueo al club. Respeto al propietario, pero espero que entienda la preocupación de toda una ciudad y sus instituciones".

"Sabemos la forma tan particular que tiene este señor de comunicarse, es así. No es lo adecuado, la respuesta debe ser oficial y no a través de las redes. Insisto, desde la Junta de Andalucía, vamos a estar al lado del alcalde y vamos a apoyarlo para mantener abierta esa vía de comunicación. No va a ser algo sencillo, pero lo vamos a intentar, que no le quepa la menor duda a nadie".